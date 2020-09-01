「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

編輯／ChiNg 圖／插畫家女森IG@we__________fu授權提供

網路人氣插畫家「女森」以座右銘「別太認真，Life is fun！」幽默風趣的繪畫與文字去描繪日常生活中的大小事，像是低調炫富的行為與不想約的三種朋友，還有南北部人的差異都畫到心嵌裡了，看了忍不住直點頭，連滑限時動態的日常也被揭穿了，讓我們一起跟著「女森」秉持著幽默感過生活吧！

＃南北部的飲食差異

南部人一定要越甜越好！北部人表示：「不貴的東西，我可是不吃的喔！」

＃低調炫富的三種行為

今天你炫富了嗎？誰說一定要全身名牌開跑車才算有錢，小細節可是大奢侈啊！

吃餅乾不舔手指

從小到大唯一不變的就是吃完洋芋片再把手上的粉舔乾淨啊......如果有人可以只吃餅乾就去洗手，根本是土豪。

領錢不用同家銀行

就算要跑到隔壁大街也絕對不能在樓下的便利商店領錢！15塊也是錢耶～

不打卡拿免費點心

人家不是說免錢的最好吃嗎？不限打卡次數的更好，還不打卡打到爆（心虛）。

＃廁所裡的三種日常

每天早上匆忙衝進廁所，累了一天回家後又迷迷茫茫，究竟不小心惹了多少禍呢？

洗面乳當牙膏

剛睡醒眼睛沒張開......今天的口味怎麼不一樣？

蓮蓬頭噴臉

這個小編太有感了～把拔每次用完蓮蓬頭都朝外面，只是想洗個手而已就洗澡了（心累）。

為馬桶蓋爭執

不要小看馬桶蓋，單是為了馬桶蓋就可以展開第三次世界大戰。

＃關於頭髮留長剪短

長髮的時候人家說短髮好看，剪了短髮又說還是留長好，不如就忠於自己吧。

＃關於咖啡的提神方式

咖啡用喝的太沒效率了，灑在電腦上一秒就醒囉～再不行的話就灑在白襯衫上吧！這樣媽媽也會來叫醒你。

＃找不到適合的工作

能跟速食愛情比擬的大概只剩換工作的速度了......

＃限時動態觀看日常

想看的要留到回家慢慢看，就跟好吃的食物要擺到最後品嚐一樣～沒興趣的就讓它跟流星一樣趕快咻走吧。

＃不想約的三種朋友

狂滑手機型

感嘆科技冷漠啊～最慘的是我都坐在你對面了，你還用訊息跟我說話。

每次都不揪型

就知道約了你也不行，不如直接不約了。「約啊。」根本是語助詞不表示任何意義吧！

不斷挑惕型

就跟問要吃什麼，回答：「隨便、都可以。」結果明明什麼都不可以。

＃追劇中的討厭時刻

相信這是人人有感的......追劇是生活啊！打遊戲也是，寧可掛你電話也不能暫停。

＃抒發情緒的兩種人

時間不用錢的人

24小時裡面好像除了難過只剩抱怨的人，是不是也算是一種充實？

浪費時間的人

再有心想關心你的人都被氣走了，要說就好好說，不要吊人胃口啦！

＃家中常見隱私問題

媽媽專屬的翻譯蒟蒻：「我看過了喔～換你了。」





＃做事情的一種感覺

很多事真的只是感覺問題，原本是發自內心的事，你一說我就不想做了！

►夏天就要吃刨冰！火龍果鳳梨、蝶豆花加葡萄 五顏六色的「彩虹冰品」超好拍

►中秋高顏值月餅！「深夜裡的法國甜點」松子豆沙、舊振南芒果味必吃