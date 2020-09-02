《小魔女DoReMI》聯名服飾喚起妳的童年　還有小花款象牙白仙氣逼人

編輯／ChiNg

「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多」這個熟悉的咒語想必大家是琅琅上口，不知不覺《小魔女DoReMi》陪伴我們的日子已經邁向20週年啦，為此《小魔女DoReMi》特別與日本服飾品牌earth music & ecology Japan Label聯名推出系列服飾，全系列有粉、橘、藍、紫、黃、白共計六種配色，分別象徵著動畫中六位主角的代表色，讓人不禁讚嘆這個設計巧思真的很有意思呢！款式部分包含連帽長衫、荷葉邊套衫以及系列商品，趕快下單預購吧！

＃連帽長衫

穿起來輕飄飄的好像自己就是女巫一樣！胸口繡上小巧可愛的《小魔女DoReMi》代表圖示「音符」，更特別的是配合每位主角的代表色不同，也將他們各自的名字繡在音符下面唷！這個設計真的很貼心也很可愛。定價為6,990日圓／件（約台幣1,923元）。

▲聯名款連帽長衫共有6種顏色。（圖／翻攝自emae-jp.tumblr.com，下同）

＃荷葉邊套衫

此款式的特色在於有層次感的彩色荷葉邊，活潑不顯老氣，俏皮中帶點溫柔，胸口同樣繡有音符以及主角的名字，這一款看了也是讓人好想擁有！如果覺得穿出門太可惜，就買下來當收藏吧。定價為3,990日圓／件（約台幣1,098元）。

▲荷葉邊套衫有6種顏色可選擇。

＃帆布手提袋

帆布材質的手提袋帶有可愛的色彩摺邊，仍保持此系列設計理念，不忘於提袋的正面以金線繡上音符圖示。而袋子的尺寸為A4尺寸，無論要放書本或是日常物品都不是問題唷。定價為4,990日圓（約台幣1,373元）。

▲帆布提袋共有6種不同顏色。

＃緞帶吊飾

此緞帶吊飾最大的特色就是中間那個大大的「DoReMi圖像」，圓滾的小球配上珍珠，既可愛又華麗的設計掛在包包上，肯定能吸引大家的目光跟羨慕。若不想當吊飾用，也可以嘗試將它戴上手當手環。定價為1,990日元／件（約台幣548元）。

▲音符造型吊飾共有5種顏色。



＃項鍊

這款項鍊為雙重設計，上層是秀氣的珍珠，下層則是充滿活力的音符，矛盾中帶有活潑的氣息，適合喜歡跳脫框架、不願落俗的妳，絕對是一場全新的體驗。定價為1,990日圓（約台幣548元）。

▲適合日常配戴的珍珠音符項鍊。

＃荷葉邊耳環



耳環是女孩們出門絕不能缺少的配件，尤其是這款配有可愛零件的耳環，女巫裙擺上薄紗間的皺摺使得畫面更豐富生動，層次感讓整體的質感大幅提高了呢！定價為2,390日圓／件（約台幣658元）。

▲輕巧的荷葉邊耳環音符造型系列共有5種顏色。

＃其他相關周邊商品

聯名商品除了服飾和配件外，還有徽章以及鑰匙扣，簡直是粉絲們的大福利！小時候隨處可見各種圖案的徽章，趁這次20週年趕快把《小魔女DoReMi》的六款徽章及鑰匙扣也蒐齊了吧～順便勾起童年的回憶。徽章定價為390日圓／件（約台幣108元）；鑰匙扣定價為690日圓／件（約台幣190元）。

▲20周年限定其他周邊包含徽章以及鑰匙扣，各有6種樣式可挑選。

＃「小花」（HANA）粉絲們的大禮包：象牙白系列

上面提及的「緞帶吊飾」、「項鍊」、「耳環」這三款都特別出了專屬於「小花」的象牙白系列，不同於其他五款顏色的音符圖示，象牙白系列的代表圖像設計為「羽毛」。無論是吊飾、項鍊還是耳環，若你是屬於簡約派的，絕對不能錯過此系列，不習慣繽紛的色彩沒關係，象牙白讓妳氣質又成熟，同時也保有如同小花的可愛稚氣。

▲除了其他五種顏色以外，更推出象牙白羽毛樣式系列的吊飾、耳環以及項鍊。

#20周年大加碼年底將推出電影劇場版《尋找魔女見習生》

有別於20年來的舊角色，三位新主角為年齡20出頭的女生，主要敘述三人因為實在太憧憬現實生活中不曾存在的魔法，因此藉《小魔女DoReMi》尋求童年的夢想，帶著觀眾們一起回味兒時記憶。早在去年官方就公布預計今年五月上映的電影劇場版，因疫情嚴重而延至年底，官方最後確定將日期訂為11／13正式發布，被延遲的漫長等待想必讓粉絲們更期待究竟長大後的小魔女們會是什麼模樣。

▲慶祝20周年將推出《小魔女DoReMi》電影劇場版（圖／翻攝自doremi-anniv.com）。

＃好事成雙！《哆啦A夢》50歲生日推NIKE聯名鞋

另外一個家喻戶曉的日本經典卡通《哆啦A夢》今年將邁入50歲生日，同樣推出了許多相關周邊與劇場版電影，而其中最吸睛的絕對是將跨界與NIKE旗下的滑板運動系列NIKE SB重磅聯名推出以哆啦A夢配色為主題的NIKE SB Dunk High，紅與藍的搭配，加入些許黃色來點綴，這雙根本就是哆啦A夢本人！

▲《哆啦A夢》50週年聯名鞋，以藍、紅、黃三原色打造出童年裡的哆啦A夢。（圖／翻攝自NIKE SB）

黃色的鞋舌背後藏著小驚喜「百寶袋」，這個充滿記憶點的設計勾起了大家的童年回憶，不著重於實用性，而是更強調在這對於《哆啦A夢》鐵粉們的意義。一雙視覺衝擊的重磅聯名款，目前官方尚未公佈確切發布日期，僅提及將在2020年秋季上市，無論你是《哆啦A夢》迷還是球鞋控都不能錯過。

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