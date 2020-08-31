恐龍珠寶萌炸　身上覆大鑽片放閃

▲JHENG黑鑽片棘龍胸針與鍊墜兩用設計，583,000元。（圖／JHENG提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

擁有百年珠寶金工歷史的台灣藝術珠寶品牌JHENG JEWELLERY，以獨特鑲嵌技法完成的極致鑽片系列，讓收藏家驚豔不已，繼獅子、老虎造型的霸氣設計，近日推出棘龍、翼龍、三角龍、劍龍與腕龍等5款恐龍珠寶，每一款表情可愛討喜，充滿童趣。

▲JHENG黑鑽片三角龍（左）429,000元，茶鑽片腕龍774,400元。

JHENG JEWELLERY品牌總監Joan Cheng從父親童年時捏泥巴恐龍玩互鬥遊戲獲得啟發，結合家族獨到的鑲嵌工藝，打造超萌的恐龍珠寶，運用18K白金勾勒出恐龍輪廓，細部分別以霧面、亮面與拉絲交替處理展現層次感，身體部分鑲嵌大面積的黑鑽片或茶色鑽片，毫無保留展現鑽石天然紋理，而背上尖刺骨板或尾翼，則鑲嵌黃鑽或彩寶增色，可做為胸針或鍊墜。

▲黑鑽片劍龍（左）231,000元，黑鑽片翼龍413,600元。

動物是各家珠寶常見主題，Boucheron（寶詩龍）便是箇中好手，旗下Animaux動物系列各個模樣生動，特別是立體造型的戒指，總讓佩戴者不經意把玩指間的「寵物」，18K白金打造尖刺樣貌的刺蝟戒指，正是招牌之作。

▲Boucheron Animaux動物系列刺蝟戒指，240,000元。（圖／Boucheron提供）

