fb ig video ETtoday search mobile

星巴克2021年曆來了！莫蘭迪咖啡花、簡約丹寧　還送超多張買一送一券

>

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克最新2021專屬年曆即將登場。（圖／星巴克提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

星巴克控又有新單品可以收藏了！近期台灣星巴克公開了最新的2021專屬年曆，封面共有2款，分別以細緻的咖啡花印刷、丹寧加上電繡的簡約設計打造，更運用不同的咖啡豆產區故事，為每個月份產出耳目一新的篇章，將於9月1日開賣。

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克2021專屬年曆分別有咖啡花印刷以及簡約丹寧兩種款式，NT$700 。（圖／星巴克提供）

一年一度的「星巴克年曆」是大家的必買單品，星巴克也悄悄揭曉了2021專屬年曆，此次共有兩種版本，有著莫蘭迪色的咖啡花印刷，宛如印花的文藝風格，在中央位置燙印了「2021」的金色字樣，打造絕美氣質，另一款則是經典丹寧加上電繡及簡約文字，彰顯簡潔視覺效果，百看不膩；兩款大小相同，長13cm高21cm，可一手掌握方便攜帶出門。

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲星巴克 。（圖／星巴克提供）

▲本次年曆設計回歸咖啡的初衷，翻開內頁以不同的咖啡豆產區故事構成每月篇章 。（圖／星巴克提供）

而翻開內頁還有亮點，本次年曆設計回歸咖啡的初衷，以不同的咖啡豆產區故事，如最熟悉的星巴克家常（House Blend）、肯亞（Kenya）咖啡豆等構築成每個月不同的咖啡篇章，讓使用者在書寫的同時也有全新心情。此次2021專屬年曆將在9月1日門市以及網路門市同步開賣，背後也藏有10張好友分享券，想要入手的粉絲們準備衝一波。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

星巴克, 咖啡, 年曆, 2021, 小物
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼 迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面