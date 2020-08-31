星巴克2021年曆來了！莫蘭迪咖啡花、簡約丹寧　還送超多張買一送一券

▲星巴克最新2021專屬年曆即將登場。（圖／星巴克提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

星巴克控又有新單品可以收藏了！近期台灣星巴克公開了最新的2021專屬年曆，封面共有2款，分別以細緻的咖啡花印刷、丹寧加上電繡的簡約設計打造，更運用不同的咖啡豆產區故事，為每個月份產出耳目一新的篇章，將於9月1日開賣。

▲星巴克2021專屬年曆分別有咖啡花印刷以及簡約丹寧兩種款式，NT$700 。（圖／星巴克提供）



一年一度的「星巴克年曆」是大家的必買單品，星巴克也悄悄揭曉了2021專屬年曆，此次共有兩種版本，有著莫蘭迪色的咖啡花印刷，宛如印花的文藝風格，在中央位置燙印了「2021」的金色字樣，打造絕美氣質，另一款則是經典丹寧加上電繡及簡約文字，彰顯簡潔視覺效果，百看不膩；兩款大小相同，長13cm高21cm，可一手掌握方便攜帶出門。

▲本次年曆設計回歸咖啡的初衷，翻開內頁以不同的咖啡豆產區故事構成每月篇章 。（圖／星巴克提供）

而翻開內頁還有亮點，本次年曆設計回歸咖啡的初衷，以不同的咖啡豆產區故事，如最熟悉的星巴克家常（House Blend）、肯亞（Kenya）咖啡豆等構築成每個月不同的咖啡篇章，讓使用者在書寫的同時也有全新心情。此次2021專屬年曆將在9月1日門市以及網路門市同步開賣，背後也藏有10張好友分享券，想要入手的粉絲們準備衝一波。