超夯WEMO便利貼台灣開賣！「日韓熱門文具」透明橡皮擦只要45元

記者鮑璿安／台北報導

9月開學季即將來臨，台隆手創館推出一系列詢問度破表的文具小物，包括先前號稱「金魚腦」必備的wemo可重複使用便利貼，隨處可寫輕鬆清除；以及超夯台灣限定版KAKAO FRIENDS筆袋、資料夾等，全都落在五百元有找的價格，讓你一次備齊開學用品！

▲日本熱議文具，wemo可重複使用便利貼329元；透明橡皮擦65元（大）45元（小）。（圖／品牌提供）

此次開學季療癒文具系列，一口氣帶來6大熱門單品，像是wemo可重複使用便利貼、KAKAO FRIENDS文具、日本dretec時間管理學習計時器以及透明橡皮擦等品項，用的、寫的樣樣齊全讓人全都想入手。其中引發熱議的wemo可重複使用便利貼，「隨處可寫」的特性備受金魚腦喜愛，只要一般油性筆即可寫上去、輕鬆吸附，可貼在手機筆電桌機等平滑物體，用手指或橡皮擦清除，現在台灣就能買到。另也有「透明橡皮擦」，不會因視線被擋住而產生擦錯字或擦太多的困擾，同樣百元價格內輕鬆入手。

▲台灣限定版的KAKAO FRIENDS筆袋360元；多層資料夾200元；迷你便條本180元；日本dretec時間管理學習計時器399元。（圖／品牌提供）

而台灣限定版的KAKAO FRIENDS，亮黃色筆袋採用pu材質，大容量設計，可收納各種文具小物；資料夾則以A4大小多層設計，更容易分門別類清楚收納各種文件。還有迷你便條本，方形大小書寫適中，方便隨身攜帶記事用。當然，除了文具齊全，「時間管理大師」必備的日本dretec時間管理學習計時器，具LED燈和旋律同時做提醒，可隨意切換顯示單位，同時具時鐘功能，能有效掌握自己的學習效率，也是本次必買單品之一。

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