柯佳嬿用大紅唇甩文青印象　楊丞琳「撞髮」互尬女神氣場

記者王則絲／台北報導

女星柯佳嬿憑藉著《想見你》入圍今年第55屆金鐘獎視后，人氣勢不可擋、戲約不斷，近日為即將上映的新災難電影《海霧》勤跑宣傳，穿上一襲純白典雅的百摺裙套裝，配上罕見的紅唇妝容，流露霸氣氛圍。而日前換上與柯佳嬿同款髮型的楊丞琳，在巡演記者會上則是以一身鑽飾透視洋裝登場，兩位短髮女神氣場互不相讓。

▲柯佳嬿新電影《海霧》宣傳造型。（圖／品牌提供）



柯佳嬿今次身上穿的是來自TORY BURCH 2020秋冬系列的復古套裝，巨大的三角形翻領襯衫，透過蕾絲滾邊、蝴蝶結繫繩與澎澎袖縮口設計，凸顯女人味之間的可愛氣息，將柯佳嬿的精緻五官與特別搭配的紅唇妝容襯托得更立體。

而下身則是選以百褶裙帶出優雅氣質，以及不規則切割的裙襬加上高跟皮靴呈現，並戴上了寶格麗（BVLGARI）鑽石花瓣耳環、個性寬戒，讓柯佳嬿從招牌的清淡文青風格，瞬間轉跳為霸氣外露的氣場女神，粉絲們更是超級捧場：「根本是視后氣場」、「柯仙女」、「女神好正！」

▲TORY BURCH象牙白大翻領古典襯衫NT＄16,900、寬腰封象牙白細摺長裙NT＄21,900。（圖／品牌提供）



轉眼看到另一影歌雙棲的女星楊丞琳，日前換上暌違了10年的短髮造型，與柯佳嬿一樣以大旁分、時髦的齊髮尾呈現，不過楊丞琳則是在外層染上了搶眼的霧面奶茶色，大膽更換造型後頗受好評。

楊丞琳將在今年11月舉辦20週年出道紀念巡迴演唱會，早先在記者會上亮相最新髮型，並搭配上一身搶眼的MIU MIU透視風格水鑽洋裝，難得大方露美背以及健身有成的臀部曲線，吸住現場所有目光與鏡頭，強烈的氣勢與女人味傾瀉而出。

▲楊丞琳穿上MIU MIU秋冬水鑽透視洋裝，性感女人味十足。（圖／翻攝自IG@rainie77）



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