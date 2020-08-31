昆凌與老公戴對戒放閃還不夠　時尚貨也要同系列

▲昆凌佩戴Boucheron Quatre Blue系列吊墜項鍊與長項鍊。（圖／Boucheron提供）

記者陳雅韻／台北報導

周杰倫與昆凌結婚5年，常在穿搭上洩露甜蜜感情，近日昆凌拎著COACH與已故藝術家Jean-Michel Basquiat合作的COACH X Basquiat系列包款，周杰倫則穿著同系列塗鴉風衣呼應老婆；而兩人戴的戒指也有玄機，是Boucheron（寶詩龍）最新Quatre Blue系列戒指，一起戴對戒放閃。

▲昆凌（左）與周杰倫平日常戴Quatre Blue對戒放閃。（圖／翻攝hannah_quinlivan、jaychou IG）



▲Boucheron Quatre Blue系列戒指採用18K金、玫瑰金、白金和藍色高精密陶瓷鑲嵌鑽石打造而成，208,000元。（圖／Boucheron提供）



昆凌剛成為Boucheron品牌大使，周董也愛屋及烏，戴上Quatre Blue新戒指替老婆宣傳，最大特色是由羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）裝飾的4圈圓環構成，新款加入丹寧藍的高科技精密陶瓷圈，更顯年輕，除了戒指，另有短項鍊與長項鍊款式，後者的吊墜兼具珠寶扣功能，可自由滑動讓項鍊有不同的呈現方式。

▲Boucheron Quatre Blue系列短項鍊（左）99,000元，長項鍊175,000元。



不只情侶戒，周杰倫夫婦也喜歡以時尚單品曬恩愛，兩人近期都入手COACH X Basquiat系列新貨，昆凌還特別選在27歲英年早逝的藝術家Jean-Michel Basquiat的畫前，秀剛入手的COACH X Basquiat系列包款，小兒子也曾在同幅畫前留影，一家人品味很一致。

▲昆凌拎COACH X Basquiat系列包款，周杰倫則穿同系列的塗鴉風衣。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG、jaychou IG）