fb ig video ETtoday search mobile

Jennie、Jisoo都愛乾燥玫瑰唇色　只要搭配襯衫就很時尚

>

記者李薇／綜合報導

BLACKPINK成員最近又攜帶新單曲回歸，其中「人間香奈兒」Jennie以繽紛的造型再度吸引粉絲的目光，最近她也受邀拍攝時尚雜誌封面，只見她換上乾燥玫瑰色的唇彩，看起來優雅又性感，咬唇的模樣更是相當可愛，讓粉絲瘋狂敲碗唇彩色號。

▲BLACKPINK,Jennie,HERA,JISOO,DIOR,唇彩,唇膏。（圖／IG） 

▲BLACKPINK Jennie使用乾燥玫瑰色唇。（圖／jennierubyjane IG）

Jennie最近拍攝時尚雜誌封面，以繽紛的唇色讓粉絲瘋狂，不只是乾燥玫瑰唇，她還換上鮮豔的紅唇，搭配白襯衫整個氣場滿點，藍色針織衫則是搭配休閒感的粉紅色調，看起來輕鬆又休閒，就像是天生的唇色一樣。

▲BLACKPINK,Jennie,HERA,JISOO,DIOR,唇彩,唇膏。（圖／IG） 

▲Jennie輕鬆駕馭各種氣場。（圖／jennierubyjane IG）

盤點Jennie這次用的唇色，其實是出自南韓品牌HERA的單品，是霧面感的唇釉，一抹可以呈現出飽滿的色澤，重點是持色度也很強，喝飲料都可以不沾杯；而Jennie使用的色號，乾燥玫瑰色#499、性感紅唇#333、嫩粉紅唇#177，照著她的御用色號入手，絕對是最時尚的選擇。

▲BLACKPINK,Jennie,HERA,JISOO,DIOR,唇彩,唇膏。（圖／IG） 

▲JISOO也獻寶般的推薦自己喜愛的唇色。（圖／sooyaaa__ IG）

不只是Jennie在個人IG上傳最近的唇色，同團姐妹Jisoo也在日前分享自己喜歡的唇色，就是Dior超惹火絲絨唇露#459，淡雅的粉紅色帶有一點珊瑚的色調，塗抹起來不但很顯氣色，也不會過於誇張，是帶有女神仙氣的一支單品。

雖然是不同產品，但兩款唇釉都是比較偏向霧面感的唇色，同時也擁有飽和的水狀質地，一抹就可以顯現出性感或是優雅的色澤，看來近年韓系潮流仍然流行霧面感的唇色，看起來低調卻又不失好氣色。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, HERA, JISOO, DIOR, 唇彩, 唇膏
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

情侶間不該拿來調侃的5件事　不是開不起玩笑，是你太過分

8月必買鞋懶人包！Nike枕頭拖、adidas小花鞋與極光藍YEEZY BOOST潮翻 透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 徐若瑄曝男生出軌3徵兆　「整天找不到人、廁所去很久」都有鬼 迪士尼「華麗風公主文具」貴氣逼人！金色原子筆、紙膠帶放桌上就是唯美擺飾 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 《鬼滅之刃》日輪刀鍔變唯美項鍊！善逸、義勇迷妹快收來當定情物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面