Jennie、Jisoo都愛乾燥玫瑰唇色　只要搭配襯衫就很時尚

記者李薇／綜合報導

BLACKPINK成員最近又攜帶新單曲回歸，其中「人間香奈兒」Jennie以繽紛的造型再度吸引粉絲的目光，最近她也受邀拍攝時尚雜誌封面，只見她換上乾燥玫瑰色的唇彩，看起來優雅又性感，咬唇的模樣更是相當可愛，讓粉絲瘋狂敲碗唇彩色號。

▲BLACKPINK Jennie使用乾燥玫瑰色唇。（圖／jennierubyjane IG）



Jennie最近拍攝時尚雜誌封面，以繽紛的唇色讓粉絲瘋狂，不只是乾燥玫瑰唇，她還換上鮮豔的紅唇，搭配白襯衫整個氣場滿點，藍色針織衫則是搭配休閒感的粉紅色調，看起來輕鬆又休閒，就像是天生的唇色一樣。

▲Jennie輕鬆駕馭各種氣場。（圖／jennierubyjane IG）



盤點Jennie這次用的唇色，其實是出自南韓品牌HERA的單品，是霧面感的唇釉，一抹可以呈現出飽滿的色澤，重點是持色度也很強，喝飲料都可以不沾杯；而Jennie使用的色號，乾燥玫瑰色#499、性感紅唇#333、嫩粉紅唇#177，照著她的御用色號入手，絕對是最時尚的選擇。

▲JISOO也獻寶般的推薦自己喜愛的唇色。（圖／sooyaaa__ IG）



不只是Jennie在個人IG上傳最近的唇色，同團姐妹Jisoo也在日前分享自己喜歡的唇色，就是Dior超惹火絲絨唇露#459，淡雅的粉紅色帶有一點珊瑚的色調，塗抹起來不但很顯氣色，也不會過於誇張，是帶有女神仙氣的一支單品。



雖然是不同產品，但兩款唇釉都是比較偏向霧面感的唇色，同時也擁有飽和的水狀質地，一抹就可以顯現出性感或是優雅的色澤，看來近年韓系潮流仍然流行霧面感的唇色，看起來低調卻又不失好氣色。