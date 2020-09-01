盤點五款療癒爆表的實用小物！西瓜龍貓盆栽、巨型橡皮擦好想擁有

編輯／ChiNg

日復一日的生活難免乏味，透過一些設計的小巧思，便可以讓生活更有樂趣。誰說可愛、療癒的東西就只能觀賞，這五款「療癒指數爆表又實用」的日常用品，你擁有了嗎？

＃MONO橡皮擦隨行包

提起學生時代，日本文具品牌「蜻蜓TOMBOW」萬年經典黑白藍配色的MONO橡皮擦絕對是每個人鉛筆盒裡必備文具之一，是具有歷史意義又有指標性的文具。而日本品牌寶島社於8／31推出凡購買「MONO文具BOOK」便隨之附贈「MONO橡皮擦隨行包」，看起來就像是被哆啦A夢的放大燈照過，根本就是巨型橡皮擦。此隨行包容量足夠收納各種物件，無論是行動電源、充電器、文具，或是用來當作出門在外的旅行組都很合適，絕對是耐看又實用的選擇。

▲日本文具品牌把童年印記MONO橡皮擦放大成隨行包，巨型橡皮擦容量大非常實用；MONO文具BOOK售價為1890日圓／本（約台幣521元）。（圖／翻攝自tkj.jp）

＃拉拉熊音樂煮蛋計時器

光是拉拉熊的外觀萌度就已經破表了，沒想到實用程度也絲毫不少。對於廚房新鮮人們而言，要煮出一顆完美的溏心蛋看似簡單，時間控制起來其實很不容易，有了這款煮蛋計時器，你可以輕鬆設定蛋的熟度，而時間一到，拉拉熊就會「唱歌給你聽」，提醒你蛋煮好啦～「拉拉熊煮蛋計時器」共有三種音樂供選擇，各自代表「半熟」、「半生熟」以及「全熟」，大幅提升了廚房樂趣，真的是可愛又方便。

▲拉拉熊造型的音樂煮蛋計時器全系列共三款不同造型（圖／翻攝自IG@rilakkumabigfan）。

＃西瓜龍貓盆栽

看著圓滾滾的龍貓吃西瓜的傻愣模樣，真是今夏最消暑。日本吉卜力動畫商品專賣店「橡子共和果」，推出龍貓造型的西瓜盆栽，《龍貓》為宮崎駿的經典代表作之一，慵懶的性格與毛茸茸的龐大身軀就是他最吸引粉絲的地方，此次於網路商店上販售的盆栽想必再度讓許多人圈粉了，不只大龍貓本人，西瓜上還有三隻白色小龍貓，最特別的是西瓜裡還有幾顆種子，實在是很逼真也很呆萌，用這個花盆來種花，龍貓就是你的守護者。

▲龍貓西瓜造型盆栽定價為4,200日圓（約台幣1,156元）。（圖／翻攝自「橡子共和國」官網）

＃迪士尼衣服造型洗衣袋

日本網路商店「BELLE MAISON」於近日推出超有質感的「迪士尼衣服造型洗衣袋」，標榜就算不洗衣服，放在衣櫃也照樣好看。以米奇、米妮、唐老鴨迪士尼三個經典角色為設計主軸，這次不讓他們露臉，取而代之的是主角們高辨識度的衣服！像是米奇的黃點紅褲、米妮的白點澎澎裙以及唐老鴨的水手服，不管哪一款，都好經典也好可愛。迪士尼粉快手刀下單吧，馬上增加洗衣服的樂趣。

▲迪士尼造型洗衣袋實用也非常可愛；定價為4,200日圓（約台幣1,156元）。（圖／翻攝自BELLE MAISON官網）

＃UMBRELLA BITE雨傘保護套

由日本玩具公司「萬代」與日系廠牌「DREAMS」攜手合作的火燒手機周邊「CABLE BITE」系列，解決了許多IPHONE使用者關於充電線易損壞困擾，實用之餘也不忘商品外觀的可愛，如：先前發售過的「寶可夢」系列或是「湯姆貓與傑利鼠」系列，皆大受好評。這次兩大品牌再推出新一代「UMBRELLA BITE」系列，這次要幫你保護的是雨傘，一如往常的可愛樣式，最大的功能就是動物尾巴的彎曲部分用途為掛鉤，巧妙地避免了折疊傘易遺失的問題，確實是雨天必備的工具。

▲UMBRELLA BITE雨傘保護套全系列含柴犬（黑／棕）、獅子、熊貓、獨角獸、青蛙共六款，輕巧的設計為雨天帶來許多便利；定價為980日圓／件（約台幣的270元）。（圖／翻攝自dreams6.com）

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