Dior商品5件才978元！粉色化妝包絕美　裝進爆款保養品、唇膏和香水

記者李薇／綜合報導

最近大家都在「報復性出遊」，外出旅行，一個美美的化妝包很重要，如果Dior化妝包千元有找，還搭配保養品、香水和唇膏，是不是划算到令人無法置信！購物網站「Her和她」推出的Dior夢幻美肌萃套組，就是這麼驚人的好康，粉色的化妝包裡裝了兩款精華，加上唇膏與香水，市價2,740元，特價978元，等於打到3.6折，不買怎麼行！

▲DIOR 夢幻美肌萃5件套組（含超級夢幻美肌萃 7mlx1、逆時能量精華 7mlx1、迪奧超惹火精萃唇膏999 1.5Gx1、迪奥小姐淡香氛 5mlx1、Dior美妍化妝方包x1），原價2,740元，特價978元。點我購買。



Dior夢幻美肌萃套組，首先是粉嫩夢幻的化妝包，包面有CD字樣，簡約又有滿滿浪漫感，裡頭裝有經典的「超級夢幻美肌萃」，精華質地，一抹立刻吸收，輕鬆打造帶有光澤感的透亮肌膚，用在保養的最後步驟，能完美結合粉底液，使底妝更服貼，持久完美。

▲DIOR 夢幻美肌萃5件套組（含超級夢幻美肌萃 7mlx1、逆時能量精華 7mlx1、迪奧超惹火精萃唇膏999 1.5Gx1、迪奥小姐淡香氛 5mlx1、Dior美妍化妝方包x1），原價2,740元，特價978元。點我購買。



接著有「逆時能量精華」，同樣屬於精華保養，可以幫助抗老，抹出凍齡美肌，逆時能量精華滿注91%源自天然萃取，來自迪奧花園的喚妍草更是經典成分，能夠補充能量、維持年輕狀態，重現澎潤緊緻的肌膚狀態。

▲Dior藍星唇膏#999、Miss Dior香水。（圖／marionvoituret IG、marcia_araujo39 IG）



另外，套組內還有Dior彩妝系列最經典的藍星唇膏#999，以及花漾迪奧淡香水，有關注品牌的女孩一定都知道，#999是Dior熱銷第一的唇色，以及花漾淡香水更是亞洲銷售冠軍，身為彩妝控絕對要擁有，這次一包搞定，實在太完美。

▲DIOR 夢幻美肌萃5件套組（含超級夢幻美肌萃 7mlx1、逆時能量精華 7mlx1、迪奧超惹火精萃唇膏999 1.5Gx1、迪奥小姐淡香氛 5mlx1、Dior美妍化妝方包x1），原價2,740元，特價978元。點我購買。



Dior夢幻美肌萃套組不僅有4件化妝保養品，更有一個實用漂亮的化妝包，市價2740元，「Her和她」特價978元，相當超值，搶到賺到。