fb ig video ETtoday search mobile

Dior商品5件才978元！粉色化妝包絕美　裝進爆款保養品、唇膏和香水

>

記者李薇／綜合報導

最近大家都在「報復性出遊」，外出旅行，一個美美的化妝包很重要，如果Dior化妝包千元有找，還搭配保養品、香水和唇膏，是不是划算到令人無法置信！購物網站「Her和她」推出的Dior夢幻美肌萃套組，就是這麼驚人的好康，粉色的化妝包裡裝了兩款精華，加上唇膏與香水，市價2,740元，特價978元，等於打到3.6折，不買怎麼行！

 ▲Her DIOR化妝包。（圖／her）

▲DIOR 夢幻美肌萃5件套組（含超級夢幻美肌萃 7mlx1、逆時能量精華 7mlx1、迪奧超惹火精萃唇膏999 1.5Gx1、迪奥小姐淡香氛 5mlx1、Dior美妍化妝方包x1），原價2,740元，特價978元。點我購買。

Dior夢幻美肌萃套組，首先是粉嫩夢幻的化妝包，包面有CD字樣，簡約又有滿滿浪漫感，裡頭裝有經典的「超級夢幻美肌萃」，精華質地，一抹立刻吸收，輕鬆打造帶有光澤感的透亮肌膚，用在保養的最後步驟，能完美結合粉底液，使底妝更服貼，持久完美。

 ▲Her DIOR化妝包。（圖／her）

▲DIOR 夢幻美肌萃5件套組（含超級夢幻美肌萃 7mlx1、逆時能量精華 7mlx1、迪奧超惹火精萃唇膏999 1.5Gx1、迪奥小姐淡香氛 5mlx1、Dior美妍化妝方包x1），原價2,740元，特價978元。點我購買。

接著有「逆時能量精華」，同樣屬於精華保養，可以幫助抗老，抹出凍齡美肌，逆時能量精華滿注91%源自天然萃取，來自迪奧花園的喚妍草更是經典成分，能夠補充能量、維持年輕狀態，重現澎潤緊緻的肌膚狀態。

 ▲Dior,保養,Miss dior。（圖／IG）

▲Dior藍星唇膏#999、Miss Dior香水。（圖／marionvoituret IG、marcia_araujo39 IG）

另外，套組內還有Dior彩妝系列最經典的藍星唇膏#999，以及花漾迪奧淡香水，有關注品牌的女孩一定都知道，#999是Dior熱銷第一的唇色，以及花漾淡香水更是亞洲銷售冠軍，身為彩妝控絕對要擁有，這次一包搞定，實在太完美。

 ▲Her DIOR化妝包。（圖／Her）

▲DIOR 夢幻美肌萃5件套組（含超級夢幻美肌萃 7mlx1、逆時能量精華 7mlx1、迪奧超惹火精萃唇膏999 1.5Gx1、迪奥小姐淡香氛 5mlx1、Dior美妍化妝方包x1），原價2,740元，特價978元。點我購買。

Dior夢幻美肌萃套組不僅有4件化妝保養品，更有一個實用漂亮的化妝包，市價2740元，「Her和她」特價978元，相當超值，搶到賺到。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Dior, Her和她, Her, Dior夢幻美肌萃套組, 化妝包
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

小S性感熱舞辣翻網友：這身材20歲！10句「超毒減肥名言」看完有動力

小S性感熱舞辣翻網友：這身材20歲！10句「超毒減肥名言」看完有動力

9種玫瑰花揭示你的愛情性格　烈火紅喜歡成為焦點、丁香紫怕失去自由

9種玫瑰花揭示你的愛情性格　烈火紅喜歡成為焦點、丁香紫怕失去自由

日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖 透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學 勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯 星巴克2021年曆來了！莫蘭迪咖啡花、簡約丹寧　還送超多張買一送一券

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面