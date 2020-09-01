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歐陽娜娜隔空撞衫Rose！吊帶裝「一個差異」秒分勝負　網：超會剪

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▲歐陽娜娜撞衫Rose 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG）

▲20歲女星歐陽娜娜黑色吊帶裝隔空撞衫南韓團體BLACKPINK成員 Rose 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG）

記者鮑璿安／台北報導

女星歐陽娜娜工作滿檔，日前出席大陸公開活動，為呼應黑色墨鏡造型，以一身性感吊帶裝亮相，巧妙露出纖瘦肩頸線條，不料畫面曝光之後，卻被眼尖網友發現，該服裝早被南韓天團BLACKPINK中的 Rose演繹過，然而唯一差異是Rose透過「剪衣」由長變短，意外讓衣著更符合身型，獲得網友直呼：「秒分勝負」。

▲歐陽娜娜撞衫Rose 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG）

▲歐陽娜娜撞衫Rose 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG）

▲歐陽娜娜穿著小眾品牌Orseund Iris 黑色吊帶裝出席活動 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG）

歐陽娜娜近期出席精品眼鏡活動，穿著紐約小眾品牌Orseund Iris 黑色吊帶裝亮相，最大亮點就屬細長的肩帶勾勒纖瘦手臂，再加上緊身袖套與平口上衣輔助，將火辣身型全露，且毫無一絲贅肉，身材比例恰到好處。歐陽娜娜更在下身以牛仔褲搭配BOTTEGA VENETA 厚底鞋收尾，整體造型遊走於性感與帥氣之間，頗具個人特色。

▲歐陽娜娜撞衫Rose 。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博、IG）

▲南韓天團BLACKPINK的成員 Rose將連身衣剪開，短版剪裁更彰顯身材優勢。（圖／翻攝自Rose IG）

不光是歐陽娜娜穿著該套吊帶連身衣，早在一個多月前，南韓天團BLACKPINK的成員 Rose就已經公開穿過，不過兩人風格卻差異頗多，畫面中Rose將吊帶衣剪開，讓原本連體設計變為短版剪裁，少了緊身效果，但巧妙露出中空螞蟻腰，再以高腰黑裙搭配，露出修長美腿可謂火力全開。畫面曝光之後也引發眾多網友熱議，不少人認為 Rose「剪衣」效果極佳，更能彰顯身材優勢，也有粉絲力挺歐陽娜娜：「雖然撞衫但皆有個人特色」、「歐陽娜娜帥氣」。

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關鍵字：

歐陽娜娜, 女星, 造型, 南韓, BLACKPINK, Rose, Orseund Iris , 撞衫
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