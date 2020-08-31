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UNIQLO X Jil Sander放話回歸！先來入手法式「INES」系列解解渴

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記者王則絲／台北報導

UNIQLO官方近期預告睽違9年的「＋J」系列將於今年秋天回歸，攜手以極簡主義風格著稱的設計師品牌Jil Sander，讓時尚迷們能以平價價格入手高級服裝，令人相當期待。而在等待的期間，UNIQLO另一始祖級聯名「INES DE LA FRESSANGE」（伊內絲法桑琪）也於秋冬推出新作系列，眾多法式風格百搭單品現已上市，不妨先入手來解渴！

▲UNIQLO INES系列 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO「INES DE LA FRESSANGE」2020秋冬新系列。（圖／品牌提供）

UNIQLO與法國時尚超模INES DE LA FRESSANGE的合作設計服裝系列，可說是每年都備受矚目的聯名企劃之一，今年的「INES」系列以致敬70年代的自由精神為靈感來源，包括她喜歡的女演員Jane Birkin和歌手Françoise Madeleine Hardy，搭載INES一貫的法式雋永風格，共推出三大主題，獻給這些為女性自由努力的人們。

《波希米亞》

舉凡波卡圓點、佩斯里圖騰、傳統費爾島編織圖案等印花元素，都能在此系列中看到，象徵著自由奔放的波西米亞風格，最適合以隨風搖曳的裙裝、洋裝來呈現，特殊的抓皺設計也帶來了前所未有的方便性，不管怎麼揉都不影響外型的特點特別適合旅行。

▲UNIQLO INES系列 。（圖／品牌提供）

▲3D圖紋針織衫NT＄1,290。（圖／品牌提供，以下同）

▲UNIQLO INES系列 。（圖／品牌提供）

▲設計細褶洋裝NT＄1,490、細褶裙NT＄990。

《中產階級》

在中產階級主題中，服裝以「絲質」材質為主，低調的絲緞光澤端莊又有魅力，介於正式與休閒之間，是最適合日常的百搭單品，包括胸前交叉式設計的垂墜洋裝，非常的修飾身形，絲質上衣也有多款素色、印花或是古典的荷葉邊設計款式可挑選，與系列中其他毛呢、絨面、羊毛單品搭配是天作之合。

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲絲質交叉式洋裝NT＄4,990、絲質襯衫NT＄1,990。

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲絲質荷葉邊上衣NT＄1,990。

《中性風格》

許多女性開始在1970年代嘗試中性風格，INES便以傳統男裝為靈感，特別設計了舒適剪裁的俐落毛呢西裝外套、羊毛大衣和寬褲等單品，由女性駕馭起來更為幹練時髦，今年秋冬想投資一件高質感又保暖的大衣，從本次UNIQLO的「INES」系列挑選不會後悔。

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲毛呢外套NT＄3,990、燈心絨寬褲NT＄1,290。

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO INES系列。（圖／品牌提供）

▲羊毛混紡雙面織紋大衣NT＄4,990、毛呢大衣NT＄5,990。

▲UNIQLO X Jil Sander「＋J」系列將於今年秋冬回歸。

快時尚品牌Pull & Bear近期則是攜手Netflix影集《性愛自修室》推出聯名系列服飾，囊括上衣、衛衣、帽T以及最受歡迎的「照片T」單品，也有一併推出襪款、手機殼、小配件等，此系列已於門市上架，劇迷們必逛。

▲PULL & BEAR 《性愛自修室》聯名。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

UNIQLO, INES, INES DE LA FRESSANGE, Jil Sander, +J, 聯名, 秋冬
fashion.net

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