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蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心

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▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝jolin_cai IG）

▲蔡依林搶在寶格麗上市前，入手81,900元的Ambush聯名包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）與日本潮牌Ambush主理人、同時身兼Dior男裝飾品設計師Yoon Ahn合作設計的聯名包，將於9月4日上市，代言人蔡依林（Jolin）已搶先拿到桃紅色的包款，被她暱稱為「小粉粉」，巧的是楊丞琳也相中桃紅款，但包型不同，楊丞琳的包多了提把。

▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝jolin_cai IG）

▲楊丞琳也選桃紅色款的寶格麗Ambush提把包，97,500元。（圖／翻攝rainie77 IG，以下同）

此次寶格麗與Ambush聯名的包款，整個包身到招牌的蛇首扣飾，均以小羊皮打造，並且賦予桃紅、綠、藍等濃郁色調或基本的黑色款。台灣兩位天后蔡依林與楊丞琳眼光一致，都選擇桃紅包流露少女心。

▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝jolin_cai IG）

▲蔡依林拍PUMA形象照以全套粉色造型入鏡。（圖／翻攝jolin_cai IG）

蔡依林近日釋出代言PUMA的新照，也以整套桃紅色裝扮入鏡，她自認「粉到不能自己」；雖然私下穿搭不如舞台裝華麗，但她仍懂得以亮眼配件為自己增色，例如與媽媽出遊，不忘背上寶格麗的薄荷綠Serpenti包，顯得青春洋溢。

▲▼ 蔡依林 。（圖／翻攝jolin_cai IG）

▲蔡依林（右）與媽媽出遊背綠色的寶格麗Serpenti包。

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關鍵字：

蔡依林, 楊丞琳, 寶格麗, BVLGARI, PUMA
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