Dcard網友狂推「神級蜜粉」10大好評必備理由：一用自帶美顏效果

▲LAURA MERCIER煥顏蜜粉的10大好評用途被Dcard網友狂推。(圖／翻攝IG@hongsuzu、@lauramercier)

記者張毓容／台北報導

近日推出新色款的LAURA MERCIER煥顏蜜粉，從上市以來就深受各大彩妝師、美妝部落客喜愛，人手至少一罐，網上鐵粉也超多，是人氣、口碑兼具的「神級蜜粉」代表。因為能定妝、柔焦、美肌加上大容量高CP值，還有針對膚色、功能推出各種款式，被推為專櫃蜜粉必備入門款，Dcard網友更是狂推，其中最多人點出的10大優點多功用，快來看看你真的懂用嗎？

「煥顏蜜粉」網友狂推10大好評



＃一年四季都適合用的蜜粉，夏天不過於保濕，冬天又不會太乾。



＃持妝、控油很有感。



＃柔焦毛孔效果媲美美顏相機；一用毛孔隱形。



＃霧面妝感，高級不浮誇。



＃粉質細緻，妝感服貼自然。



＃質地蓬鬆輕盈，不會咬臉。



＃CP值高，專櫃入門款；專櫃品質、開架價格；容量很大，換算下來跟價錢跟開架差不多。



＃把透明、透亮蜜粉以3:2比例混合用，皮膚會發出淡淡的光澤，宛如天生美肌。



＃容量大，超級適合拿來做BAKE（烘焙定妝）。



＃外出旅遊應急可拯救扁塌瀏海。

▲LAURA MERCIER 煥顏透明蜜粉，#蜜糖色，29g，NT$1,500。。



「底妝專家」LAURA MERCIER擁有多款高人氣好評底妝產品，其中許多彩妝師、美妝部落客都愛用的熱賣神品「煥顏透明蜜粉」，推出全新蜜糖新色#Honey，以低調蜜桃底色帶出溫暖、自然紅潤的光澤，為肌膚帶來好氣色。

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▲RMK 江戶櫻透光蜜采餅，#02，7.6g，NT$1,850。

蘊含球形與板狀2種不同的粉粒子，融於肌膚般輕柔服貼展現細緻的肌理，紫丁香粉紅色調粉體中帶有細緻珠光，抑制油光的同時，更能微微增添淡柔血色感和光澤度。

▲PAUL & JOE 糖瓷淨透隔離蜜粉餅，#01，1,570元。

含獨家香檳金秘密配方與透明亮澤複合粉末，能加強底妝的透明度和光澤感，同時平滑肌膚紋理，共推出明亮色和自然色可選擇。

▲Elegance 極緻歡顏5D蜜粉餅（30週年施華洛世奇水鑽粉盒限定版），8.8g，NT$3,300。



純手工打造的Elegance 5D蜜粉餅自上市以來，一直備受喜愛、人氣不減，可增加妝容持久度，更能帶來長效持久的透明感與細緻的肌膚紋理。今年為慶祝上市30週年，特別與施華洛世奇合作，以奢華燦亮的「施華洛世奇水鑽」妝點外盒推出限定版。

▲NARUKO 茶樹輕透吸油蜜粉餅，5g，NT$329。



添加多重礦物粉末微粒，兼顧輕薄妝感及優異遮瑕力，輕拍肌膚的瞬間即可收斂油光、校正肌色與柔焦瑕疵，另添加澳洲有機茶樹精油，長效維持妝容避免脫妝的同時，更能幫助對抗油痘肌。

▲ETUDE HOUSE 零孔慌持久控油蜜粉，5g，NT$300。



可快速達到半透明的無油粉末，可吸收肌膚多餘油脂與汗水，強化整體肌膚明亮度，但不顯粉感與肌膚紋理，除了使用在臉部肌膚外，也可用在唇部定妝或用於髮絲吸附油脂。

▲DHC 晶亮潤澤蜜粉，7g，NT$780。



擁有高效毛孔遮瑕及皮脂吸附功能，更添加緊緻美肌粉末，配合多種美容保濕成分，讓妝感更加完美持久的同時，亦能呵護肌膚，解決分泌過剩的皮脂問題，並維持清透無瑕感。

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