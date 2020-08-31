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大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收

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記者王蓁蓁 / 台北報導

Louis Vuitton 男裝藝術總監Virgil Abloh 攜手日本街頭始主Nigo 打造的全新 Louis Vuitton「LV²」系列，可以說是今年最火的話題之一，從Nigo擅長的動物塗鴉、具有品牌Human Made字體感的玩味字樣，以及貫穿系列的融化老花拼接棋盤格紋，亮點滿滿，繼前幾個月的首波發售讓大咖明星們歐陽娜娜、吳亦凡都搶穿，現在再推出第二波的「LV²」系列，肯定又會再掀起ㄧ陣搶購熱潮。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲爆款男神吳亦凡秀出Louis Vuitton「LV²」系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

從系列中可看見，Virgil Abloh用最直接的方式詮釋所說：「我和Nigo將會重新定義街頭服飾。」一改大眾期待的推出街頭單品方式，而是以俐落簡潔的剪裁，展現Nigo早期來自倫敦Mod次文化的靈感，同時Virgil Abloh也首度將LV棋盤格紋元素注入系列，烏龜、鴨子、熊等動物塗鴉，則讓皮件變得活潑有趣。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲棋盤格紋西裝外套，NT$114,000 ; 棋盤格紋西裝褲，NT$45,000。

貫穿系列的老花拼接棋盤格紋，不斷出現在服飾、包款、配件上，藉由黑、灰、巧克力棕以及丹寧等配色呈現，再以帶有Nigo潮流品牌 Human Made字體感的「Louis Vuitton」、「LV²」logo玩味字樣作為點綴。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲（左）迷你格紋絨布襯衫，NT$45,000 ; （中）兩面穿飛行外套，NT$123,000 ; （右）融化LV老花拼接棋盤紋郵差包，NT$83,000。

除此之外，最讓時尚迷們期待的飾品、圍巾、還有鞋子，也都注入了全新的logo字樣。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV² logo金色項鍊，NT$30,600 ; 墨鏡，NT$23,100 ; LV² logo登山靴，NT$47,900。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV² 手環，NT$25,300 ; LV² 雙環戒指，NT$23,000 ; LV² logo 戒指，NT$16,700。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲老花拼接棋盤格紋圍巾，NT$36,400。

在托特包、登山後揹包、Keepall手袋等包款們上，像極了融化的巧克力冰淇淋LV老花拼接，以及寫著「LV Made」的Nigo經典動物塗鴉都讓此次的包款、配件們成為系列的亮點之一。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲融化LV老花拼接棋盤格紋經典旅行手袋，NT$92,500。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲（左）鴨子塗鴉鑰匙圈，NT$14,200 ; 棋盤格紋烏龜塗鴉小包，NT$54,500 ; 融化LV老花拼接棋盤紋托特包，NT$88,000。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲LV² 棋盤格紋鴨子塗鴉領帶，NT$8,150，熊塗鴉鑰匙圈，NT$14,200。

除了丹寧元素，同樣寫著「LV Made」的富士山塗鴉飛行員夾克，都是Virgil Abloh對日本潮流的敬意，更是為了向此次聯名的潮流大師Nigo主理的Human Made致敬。


▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲富士山塗鴉飛行外套，NT$168,000。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲身為潮流男神吳亦凡早已在IG曬出飛行外套的穿搭。

說到高端與潮流的聯名，當然必須提到寶格麗（Bvlgari）與新銳潮牌AMBUSH最新的超生火Serpenti系列枕頭包。

AMBUSH品牌主理人Yoon Ahn同時也是Dior男裝飾品設計師，將擅長的街頭潮流文化融入，大量使用搶眼酷炫的螢光色系，以光滑的皮革點綴珍珠，取代過往切割線條的寶石蛇頭，包身也轉換成近年時尚圈超火的超療癒「枕頭」輪廓，帶有前衛感的金屬感手柄與肩背帶，更讓「蛇頭包」亮點滿滿。

預計9/4正市上市的聯名包，早已收服不少明星的心，包括時尚名媛孫芸芸、最強星二代木村光希以及楊丞琳，都槍先在IG上曬出包包穿搭照。

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲蔡依林背AMBUSH x Bvlgari螢光粉小羊皮腰包，約NT$81,900。（圖／翻攝IG @jolin_cai）

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲孫芸芸手拿AMBUSH x Bvlgari黑色小羊皮腰包，約NT$81,900。（圖／翻攝IG @aimeeyunyunsun）

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲木村光希背AMBUSH x Bvlgari 螢光綠小羊皮手拿包，NT$97,500元。（圖／翻攝 IG @koki）

▲大咖明星搶背的LV²聯名「第二波」再放火！烏龜小皮件、融化老花肩背包必收 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲楊丞琳穿搭AMBUSH x Bvlgari 螢光粉小羊皮手拿包，NT$97,500元。（圖／翻攝 IG @rainie77）

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