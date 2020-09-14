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孫娜恩愛背百褶包休閒又可愛　不用飛出國台灣也買得到

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記者李薇／台北報導

Apink成員孫娜恩以姣好的外型受到很多粉絲的喜愛，她經常在個人IG分享穿搭以及生活照，每次幾乎都有時尚亮點可以看，最近她分享一套牛仔裙裝，手上拎著百褶束口包，展現出休閒又時尚的風格。

▲Apink,孫娜恩,LOQI,Her和她,百褶包,包包。（圖／孫娜恩IG、Her）

▲Apink孫娜恩愛背百褶包。（圖／孫娜恩IG）

孫娜恩身穿H&M的丹寧裙裝，手拎一咖灰色的百褶包再搭配尖頭短靴，簡單俐落又不失俏麗，很適合秋天，不過這不是她第一次拿百褶包，她也曾也穿白色背心搭配adidas長裙、遮陽帽，背著綠色百褶包，散發運動風但又很有型，背在身上的綠色包包更是畫龍點睛。

百褶包的品牌很多，也不需要特地從國外訂，德國品牌LOQI也有類似款，台灣就能買到，表面採用防潑水材質，洗滌不褪色，髒汙油垢都不怕，採用一片布成型剪裁、耐重20公斤，無接縫肩帶，袋寬5公分背在身上可以輕鬆減壓，，除了搭配服裝，也很適合背出門購物。

▲Apink,孫娜恩,LOQI,Her和她,百褶包,包包。（圖／孫娜恩IG、Her）

▲LOQI百褶包背起來相當有型。

LOQI百褶包有多種顏色，也有拼接設計，不管是什麼風格或個性，都能找到心中理想的那一咖，例如橘色顯得繽紛年輕，灰色則沉穩內斂，拼接變化多端，也適合喜歡穿得簡單的女孩，隨意背著就很有亮點。

「Her和她」推出LOQI防水購物百褶包，共有4款，包括陽光、雲彩、橘、炭灰可以選擇，方便、實用，又好看，就算是到附近的超市買東西，也能輕鬆有型，迎來羨慕眼光。

▲Apink,孫娜恩,LOQI,Her和她,百褶包,包包。（圖／孫娜恩IG、Her）

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關鍵字：

Apink, 孫娜恩, LOQI, Her和她, 百褶包, 包包
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