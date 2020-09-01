粉絲們快衝！王嘉爾自創潮牌「TEAM WANG」　黑壓壓一片怎麼穿都帥爆

記者王蓁蓁 / 台北報導

男星王嘉爾去年以一首《Fendiman》躍上Fendi 2019 秋冬秀，成為表演嘉賓，更與Fendi攜手推出了限定聯名款，時尚眼光不容忽視的他，從出道以來就深受精品喜愛 ，包括Cartier、Armani、Adidas、Ray-Ban等都曾與他合作，如今籌備了3年的個人潮牌「TEAM WANG」，也終於正式上線，時尚版圖再擴大，讓人拭目以待。

▲王嘉爾籌備3年，推出全新個人潮牌「TEAM WANG」（圖 / 翻攝 品牌、王嘉爾微博，以下同）



從韓國人氣男團GOT7出道，他全方位的創作、饒舌、街舞能力，以及陸綜中親切蠢萌的形象，都讓他圈粉無數，在IG社群平台上更是坐擁1851萬的追蹤者，同時身兼多個身份的他，去年就以Fendi Man身分和Fendi聯名，如今在接受精品大牌洗禮後推出個人品牌，讓他主理的TEAM WANG更受注目。



TEAM WANG以黑色作為主軸，並將首波系列取名為「The Original」，俐落、簡潔的剪裁且著重於細節與材質，展現TEAM WANG不只是一個品牌，講的是關於Know yourself的態度，由王嘉爾主導的宣傳片《Invisible Man》更完美詮釋「不管是誰都可以穿」不被外在標籤束縛、定義的概念。

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王嘉爾擅長將街頭高端混搭，因此TEAM WANG系列中包括T-shirt、衛衣、運動外套、長短褲還有工裝背心，以及他私服穿搭中必備的短毛帽，都是任何人都能駕馭、入手的單品，也貫穿TEAM WANG想強調的「忠於自我」，也就是自己覺得適合、好看才是潮流。

在 Instagram 查看這則貼文 TEAM WANG ᴅᴇsɪɢɴ（@teamwangdesign）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 4:56 張貼

除了快閃店和概念空間，TEAM WANG也正式上架於時尚選物平台Farfetch，讓全球的時尚迷都可以買到啦，快趁sold out之前加入購物車吧！

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