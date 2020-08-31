Lady Gaga「魚缸面罩」走紅毯碾壓女星！麥莉全透視只剩重點部位

記者鮑璿安 ／外電報導

2020年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）在今（31日）稍早正式落幕，也成為疫情後少有的大規模紅毯，女神卡卡（Lady Gaga）與麥莉希拉（Miley Cyrus）更是火力全開，分別以VALENTINO秋冬高訂羽毛裝、Mugler秋冬透視紗裙亮相，搶下紅毯最吸睛。

▲女神卡卡先是以AREA秋冬頗具未來感的銀色蓬裙步上紅毯，再將VALENTINO秋冬高訂「瀑布級」羽毛裝穿出場。（圖／CFP、品牌提供）

女神卡卡（Lady Gaga）入圍9項一口氣抱回5項大獎，造型上也是開大絕，先是以AREA秋冬頗具未來感的銀色蓬裙步上紅毯，不忘戴上一頂玻璃頭罩，巧妙兼顧防疫功效。而後更是破天荒將VALENTINO秋冬高訂羽毛裝穿出場，超長裙襬為氣場加分不少，搭配蓬鬆層層堆疊的羽毛修飾身線，再以厚底白色高跟鞋收尾，一舉一動霸氣爆棚。

▲麥莉希拉（Miley Cyrus）演繹Mugler秋冬透視紗裙全身幾近透視。（圖／CFP）



除了女神卡卡的高訂羽毛裝，另一大亮點就屬，麥莉希拉（Miley Cyrus）演繹的Mugler秋冬透視紗裙，堪稱紅毯最辣尺度，運用平口俐落剪裁搭配遍佈裙身的閃閃金屬亮片，行走之餘散發「女神光」，而透視裙襬更將麥莉的身體曲線大方見客，重點部位僅有黑色布料遮掩，妝髪上以超殺短髮與紅唇的絕美組合，讓人視線難以離開。

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