混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK

▲CASIO G-SHOCK首次與職業籃球運動員八村壘推出聯名錶款GST-B100RH 腕錶，16,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK與潮流圈、藝術界聯名不稀奇，與職業籃球員合作倒是第一回，邀日本首位效力美國職業籃球聯賽NBA的混血球員八村壘，參與設計聯名錶款GST-B100RH，黑、金、紅色調為錶款主色調，錶背、錶帶扣環與外盒均印有八村壘招牌的標誌Black Samurai Logo，而「八」字圖樣代表著八村壘的姓氏和球衣號碼。

▲八村壘親自操刀設計黑、金、紅色調錶款。



此次合作對目前效力於華盛頓巫師隊的八村壘而言，猶如美夢成真，因為他從學生時代就愛戴G-SHOCK，受邀設計聯名錶款GST-B100RH，對他意義非凡的「八」字融入細節設計，連時標8之處都以紅色點綴；功能性則維持G-SHOCK一貫強悍，具BLUETOOTH®智慧藍牙連線功能，並搭載自動充電的Tough Solar太陽能電力系統，防水200米。

▲背蓋刻印有招牌的標誌Black Samurai Logo。

天梭表（TISSOT）則從2015年起成為NBA逾70年來第一個官方指定計時，品牌隔年更為NBA首座全新計時系統，幫助裁判減少賽場可能出現的誤判，2019年簽下金州勇士隊的球星Klay Thompason擔任代言人，少不了與籃球連結的紀念錶，主打韻馳系列NBA SPECIAL EDITION腕錶，不僅底蓋有NBA官方Logo，同時搭配籃球紋路皮革錶帶，滿足粉絲期待。

▲天梭表韻馳系列NBA SPECIAL EDITION腕錶，11,300元。（圖／天梭表提供，以下同）

