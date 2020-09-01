fb ig video ETtoday search mobile

混血球星八村壘圓夢設計錶　姓氏、背號「八」字入G-SHOCK

>

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲CASIO G-SHOCK首次與職業籃球運動員八村壘推出聯名錶款GST-B100RH 腕錶，16,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK與潮流圈、藝術界聯名不稀奇，與職業籃球員合作倒是第一回，邀日本首位效力美國職業籃球聯賽NBA的混血球員八村壘，參與設計聯名錶款GST-B100RH，黑、金、紅色調為錶款主色調，錶背、錶帶扣環與外盒均印有八村壘招牌的標誌Black Samurai Logo，而「八」字圖樣代表著八村壘的姓氏和球衣號碼。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲八村壘親自操刀設計黑、金、紅色調錶款。

此次合作對目前效力於華盛頓巫師隊的八村壘而言，猶如美夢成真，因為他從學生時代就愛戴G-SHOCK，受邀設計聯名錶款GST-B100RH，對他意義非凡的「八」字融入細節設計，連時標8之處都以紅色點綴；功能性則維持G-SHOCK一貫強悍，具BLUETOOTH®智慧藍牙連線功能，並搭載自動充電的Tough Solar太陽能電力系統，防水200米。

▲▼ G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲背蓋刻印有招牌的標誌Black Samurai Logo。

天梭表（TISSOT）則從2015年起成為NBA逾70年來第一個官方指定計時，品牌隔年更為NBA首座全新計時系統，幫助裁判減少賽場可能出現的誤判，2019年簽下金州勇士隊的球星Klay Thompason擔任代言人，少不了與籃球連結的紀念錶，主打韻馳系列NBA SPECIAL EDITION腕錶，不僅底蓋有NBA官方Logo，同時搭配籃球紋路皮革錶帶，滿足粉絲期待。

▲▼ Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表韻馳系列NBA SPECIAL EDITION腕錶，11,300元。（圖／天梭表提供，以下同）

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

G-SHOCK, 八村壘, TISSOT, 天梭表, NBA
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心

蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

「幽默插畫」揭露南北部飲食差異　北部人：60元以下的奶茶都是奶水

小S性感熱舞辣翻網友：這身材20歲！10句「超毒減肥名言」看完有動力

小S性感熱舞辣翻網友：這身材20歲！10句「超毒減肥名言」看完有動力

日本票選「最受男生喜歡的女生職業」TOP5　醫生才第五、第一名令人遐想 9種玫瑰花揭示你的愛情性格　烈火紅喜歡成為焦點、丁香紫怕失去自由 41歲辣媽半年甩肉18公斤　「減醣飲食習慣」公開，鹹酥雞照吃不復胖 透過「交友軟體」結識的夫妻離婚率更低？背後原因可能是這3點 裝清純、灌迷湯！《三十而已》小三林有有「終極5招」擒人夫 秀智下身失蹤辣露「絕對領域」！超長美腿＋S曲線太不科學 星巴克2021年曆來了！莫蘭迪咖啡花、簡約丹寧　還送超多張買一送一券

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面