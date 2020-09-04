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SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！

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SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）

▲2020百貨週年慶即將開打，許多美容編輯、保養達人的採購清單都少不了一瓶「神仙水」保濕精華。（圖／業者提供，下同）

時尚中心／綜合報導

2020百貨週年慶即將開打！許多美容編輯、保養達人紛紛不藏私公開自己的週年慶美妝保養購物攻略，稍微比對一下不難發現，不論是肌膚保濕、細緻毛孔、穩定膚況各種保養取向的分享，幾乎所有人的採購清單裡面都少不了一瓶「神仙水」保濕精華，可見SK-II青春露的神級魅力。究竟2020百貨週年慶該怎麼買最smart？底下的完整採購攻略趕緊通通筆記下來！

SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）

2020百貨週年慶保濕精華必搶這瓶！改善惱人肌膚困擾的神仙水

「SK-II青春露」一向是美容保養界熱烈瘋傳，能讓肌膚晉升頭等艙的秘密武器，不論是青春露成分或是青春露功能皆持續榮登網路討論熱度前位、歷久不衰！有別於一般化妝水，青春露蘊含90%以上PITERATM，屬於多功能的水狀精華液，且PiteraTM含有與肌膚天然保濕因子成分相似的胺基酸、礦物質，能深度保濕、細緻毛孔、穩定膚況，全方位改善肌膚困擾，因此享有神仙水的美名！

SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）

尤其經歷一整個夏天的高溫狂曬，許多人的肌膚開始頻頻出狀況，不論是崇尚Work Hard、Play Hard的自由派女子，因戶外活動造成肌膚暗沉、毛孔粗大；或者嚮往小確幸、低調文靜的鹽系小仙女，長期窩在冷氣房導致油水失衡而泛油光、粗糙乾澀…令人苦惱的肌膚困擾，只要每天於化妝水後全臉輕拍富含PITERATM保濕精華的青春露，幫助安撫不穩定肌膚問題，提升細滑度、緊緻度、抗皺度、白皙度、光澤度等五大美肌度，幫肌膚一甩夏季悶熱感，完美實現晶瑩剔透。

快筆記！美妝編輯、保養達人的2020百貨週年慶推薦4大必收組合全攻略

每年SK-II週年慶檔期所推出的夢幻組合屢屢狂吸美妝保養界目光，幾乎各家美妝編輯及保養達人都有自己的私藏採購清單，今年更是從加大版、經典組合、新手入門組都有，究竟SK-II青春露怎麼買最smart？必看以下2020週年慶4大必收組合全攻略，不必擔心爬到眼花撩亂！

攻略1：甜寵新朋友限定之「精華體驗組」

許多人戀上SK-II一試成主顧，都是從新客限定的「精華體驗組」開始產生滿滿好感，組合內不只有最火的神仙水SK-II青春露，還有號稱「前男友面膜」的SK-II青春敷面膜，敷完臉亮到媲美剛做完SPA護膚手技讓前男友後悔分手實在amazing！別忘了敷面膜前還可以用組合內的亮采化妝水先喚醒肌膚，最適合新手一次體驗全明星商品不踩雷！

SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）

▲PITERATM精華體驗組，特價 $2,610 (SK-II 青春露75ml+亮采化粧水30ml+青春敷面膜2片)

攻略2：閨密1+1必敗之「青春亮采組」

還有什麼比買正貨送正貨更值得搶一波的呢？今年SK-II大方推出「青春亮采組」讓人一次入手保濕系最佳閨密的SK-II青春露及SK-II亮采化粧水，以滿滿的PITERATM保濕精華，發揮完美的美麗能量，先穩定膚況再深度浸潤肌膚，由內而外實現晶瑩剔透、全面煥發肌膚亮采。這個組合可是限時限量排隊商品，趕快先上網做功課查詢販售時間吧！

SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）

▲青春亮采組，特價 $5,625 (SK-II 青春露230ml+亮采化粧水160ml)

攻略3：資深美妝鐵粉最愛之「青春經典特惠組」

把握2020週年慶檔期入手品牌明星商品，直接包辦全套保養的「青春經典特惠組」更是資深美妝鐵粉的最愛，組合內除了購買一瓶SK-II青春露230ml正貨，經典保養程序所需品項更是一應俱全！從深入毛孔清潔的SK-II 全效活膚潔面乳到前導喚醒肌膚的SK-II亮采化粧水、最後再來瓶「SK-II R.N.A.超肌能緊緻活膚霜」鎖住肌膚青春質感做個完美Ending，隔天醒來肌膚晶瑩剔透超有感，怎能不收！

SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）
▲青春經典特惠組，特價 $5,625 (SK-II 青春露230ml+R.N.A.超肌能緊緻活膚霜15g+全效活膚潔面乳20g+亮采化粧水30ml)

攻略4：鐵粉必收之300ml「青春露加大版」

不論是輕拍保養喚醒肌膚能量、或者緊急時刻濕敷修護都好用的SK-II青春露，早已養出一票鐵粉表示天天都要用才感覺自己有好好保養到，而週年慶限定的330ml「青春露加大版」今年再度被死忠粉絲敲碗許願必推出，讓粉絲們能更輕鬆地拍好拍滿，成為肌膚晶瑩剔透之必需。化妝台上沒有擺一罐超霸氣的青春露加大版別說你是SK-II鐵粉！

SK-II新手鐵粉手刀衝！2020百貨週年慶購物攻略～必收神仙水、保濕精華推薦組合！（圖 品牌提供）

▲青春露加大版，特價 $7,182 (SK-II青春露330ml)

內行才懂！先檢測再入手保養更精準　各家百貨檔期一次看

眾多經典組合看得眼花撩亂嗎？2020百貨週年慶不只要精打細算，更要深度了解自己的膚質狀況，入手各種明星商品之前，最好可以先走一趟百貨公司靠櫃讓櫃姐協助透過肌膚檢測，預先了解自己的膚況，量身規劃最適合你的保養組合，才能真正提升肌膚五大美肌度。

2020週年慶想為肌膚升等頭等艙？

手刀前往登機口，一窺更多晶瑩剔透的秘密：http://r.ad-hub.net/r8nYq
先肌膚檢測，了解自己的膚況：http://r.ad-hub.net/GBAWR

SK-II 2020百貨週年慶檔期：

台北
統一時代百貨台北店09/24～10/14，新光三越南西一館10/01～10/18，大葉高島屋10/07～10/26，美麗華百樂園10/08～11/01，遠東百貨-信義A13館10/08～11/08，新光三越信義A4館10/15～11/09，新光三越信義A8館10/15～11/09，新光三越信義A11館10/15～11/09，遠百寶慶 10/29～12/02，SOGO復興館11/05～11/16，遠東SOGO忠孝館11/05～11/16，遠東SOGO台北敦化館 11/05～11/16，新光三越天母店11/05～11/22，京站時尚廣場 11/18～12/14，遠東SOGO天母店11/25～12/06，新光三越台北站前店12/03～12/20
新北
比漾廣場10/15～11/09，板橋大遠百10/22～11/22，遠百板橋中山店11/12～12/16
宜蘭
新月廣場10/08～11/08
桃園
統領百貨公司09/28～11/02，台茂購物商場09/30～10/19，新光三越桃園站前店10/01～10/25，遠百桃園10/22～11/30，遠東SOGO中壢店11/04～11/15，新光三越桃園大有店11/12～12/06
新竹
新竹大遠百 10/15～11/18，遠東SOGO新竹Big City店11/26～12/07
台中
大魯閣新時代-台中09/16～10/31，廣三SOGO 09/16～11/11，中友百貨09/17～10/26，台中大遠百09/24～10/25，新光三越台中中港店10/01～10/25，太平洋百貨豐原店10/08～11/01
嘉義
新光三越嘉義店10/01～10/25，遠百嘉義 10/22～11/25
台南
新光三越台南中山店10/01～10/25，南紡購物中心10/22～11/18，台南大遠百 10/29～12/02，新光三越台南西門店 11/05～11/29
高雄
統一時代百貨高雄店09/24～10/14，大魯閣-草衙道09/30～10/20，新光三越高雄三多店10/01～10/25，漢神巨蛋購物廣場10/15～11/10，高雄大遠百10/22～11/25，遠東SOGO高雄店11/07～11/22，新光三越高雄左營店11/12～12/13，漢神百貨11/26～12/27
屏東
太平洋百貨屏東店10/22～11/09
花蓮
遠百花蓮10/29～12/02

*週年慶檔期以百貨公告為準

#skii #青春露 #神仙水 #2020百貨週年慶 #SKII合作

*所有組合價格僅限活動檔期內有效，各店活動檔期依店內公告為準。實際商品設計及包裝均以實體通路販售商品為主。贈品以實物為準，數量有限送完為止。特惠組/禮盒數量有限售完為止，恕不納入滿額贈。

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關鍵字：

2020週年慶, 青春露, SK-II
fashion.net

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