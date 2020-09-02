試・開箱／霧面唇膏也有乳霜質地　竟然只要360元就可以入手

記者李薇／台北報導

霧面唇膏最擔心就是塗起來很乾燥，不僅雙唇緊繃、乾紋也會顯現，媚比琳（MAYBELLINE）推出極綻色絲絨霧光唇膏，以乳霜感的質地，塗抹起來相當滑順，完全不會卡卡，裡面添加乳油木果油成份，使用起來相當滋潤、保濕。

▲媚比琳推出全新極綻色絲絨霧光唇膏，3.9g、售價360元。（圖／品牌提供）



媚比琳推出全新極綻色絲絨霧光唇膏，一次上市18色，其中最夯的#焦糖拿鐵，帶有棕色調的紅色調塗抹起來非常顯白，絕對是必備款式，另外一個#西柚磚紅也是品牌非常經典的爆款，帶有橘色調的紅色擦起來氣場滿點。

▲innisfree推出全新的花漾綿蜜染唇膏，2g、售價420元。（圖／品牌提供）



針對霧面的唇色，innisfree也推出全新的花漾綿蜜染唇膏，輕盈滑順的材質，質地就像是羽毛一樣輕盈，使用起來完全沒有存在感，但一抹就擁有完美的顯色度，使用起來滑順不卡，擁有高保濕成分，乾唇也可以輕鬆駕馭。

▲LOREAL持色印記空氣吻唇露7ml、售價450元。（圖／品牌提供）



開架唇彩很多人都是多色收起來，像是在2018年初登場的巴黎萊雅小鋼筆「持色印記空氣吻唇露」系列，上市之後就受到很多人喜歡，有些女孩更是4、5支都在收，因為顏色實在太美，質地也很厲害，最近品牌又推出全新的色系，絕對也是要秒殺起來。