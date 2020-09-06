不用爬文了！一次收藏《哆啦A夢》50週年必買清單　加碼人氣胖虎系列

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全民皆知的《哆啦A夢》從久遠的小叮噹時期走過漫長歲月，如今已經問世50週年啦～不管大雄遇到再大的困難只要大喊「哆啦A夢！」，那神秘的百寶袋都能拿出源源不絕的道具，成為了不少人心中的崇拜偶像，而哆啦A夢也沒有虧待喜愛他的粉絲們，這次50週年可是有備而來！快拿起紙筆記下這些必買清單吧，鐵粉們千萬不要錯過這個大好機會。

＃哆啦A夢BICYCLE撲克牌

與日本玩具品牌MEDICOM TOY合作的聯名款「哆啦A夢BICYCLE撲克牌」，僅以紅、黑、藍三色打造簡約風格，退去色彩的包裝後，讓人更能回味哆啦A夢這五十年來的歲月，特別有時光復古感。而BICYCLE為世界知名的美國撲克牌品牌，喜愛收藏撲克牌的人無論對於它的設計還是質感，肯定都會愛不釋手。

▲BICYCLE撲克牌，定價1,000日圓（約台幣276元）。（圖／翻攝自@hobby.dengeki.com）

＃哆啦A夢專科洗面乳

國內最夯、人手一瓶「專科洗面乳」的地位可說是坐穩洗面乳界的龍頭了，沒想到這次哆啦A夢50週年也來祝壽啦～藍色瓶身配上淺色系圖案的哆啦A夢，使用完馬上得到乾淨的臉蛋配上舒爽的心情。此款「專科超微米潔顏乳＿哆啦A夢珍藏版」主打擁有更濃密、細緻的泡泡，生活再忙碌，都有哆啦A夢來呵護你！全台只於三家屈臣氏限定上市，分別為北部南二店、中部逢甲店以及南部六合發店。定價為台幣125元。

在 Instagram 查看這則貼文 安安邊緣子-阿民（@haley_duu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 6:07 張貼

＃哆啦A夢國王系列餐具

在眾多50週年的紀念商品當中，打扮最出眾的非國王系列餐具莫屬，哆啦A夢身穿紅色披肩、頭戴紅黃相間的皇冠坐在寶座上，正經八百的逗趣模樣真是可愛極了～更逗趣的是一旁還有同樣高人氣的小哆啦在打雜，跟電影劇場版一樣萌度爆表，此系列商品包含馬克杯和小碟子，分別擁有多種圖樣款式，快去挑選一個喜歡的吧。

▲萌度破表的哆啦A夢餐具。（圖／翻攝自perfect world toyko官網）

＃哆啦A夢50週年鬧鐘

日本鐘錶品牌「SEIKO」響應哆啦A夢50週年，推出限定鬧鐘，此款鬧鐘的最大特色就是錶面由「50隻不同表情的哆啦A夢」設計而成，秒針以鼻子為設計理念把大紅色運用得淋漓盡致，搭配哆啦A夢各式各樣的俏皮表情，這麼萌的鬧鐘，再也不會鬧起床氣了，定價為4,400日圓（約台幣1,211元）。

在 Instagram 查看這則貼文 Kiiro.Japan 日本代購 哆啦A夢商品（@kiiro_japan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 3 日 上午 10:46 張貼

＃哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨

炎熱的夏日將漸漸離去，哆啦A夢當然也沒有放過秋冬系列商品，於是與日本品牌ENSKY即將在11月推出「哆啦A夢秘密道具絲絨」此系列包含絲絨後背圓形束口包、絲絨小錢包以及絲絨小束口袋。以外觀藍色、內部紫色為基底的漫畫風格，加上絲絨材質使觸感柔順，讓整體質感大大提升，三款都好精緻也都各自擁有吸睛特色，趕快跟著小編尋寶去。

▲絲絨後背圓形束口包，定價2,068日圓（約台幣569元）。（圖／翻攝自Hobby Link Japan，下同）

▲絲絨小束口袋，定價2,068日圓（約台幣569元）。

▲絲絨小錢包，定價1,632日圓（約台幣449元）。

＃哆啦A夢X HOBONICHI 2021年手帳

忙碌的生活，每天都有做不完的事情被時間追著跑，這時候你就需要一本手帳替你記下這些瑣碎的事項。日本筆記本品牌HOBONICHI將與哆啦A夢聯名推出2021年的主題手帳，哆啦A的大臉構成可愛的封面，鬥雞眼的逗趣模樣讓人好想一直隨身攜帶著，隨書還附贈秘密道具貼紙，也太划算了吧！是不是已經開始期待2021年呢？

▲哆啦A夢X HOBONICHI手帳，定價6,100日圓（約台幣1,679元）。（圖／翻攝自1101.com）

＃可愛又迷人的反派角色：胖虎

《哆啦A夢》50週年，除了哆啦A夢跟大雄，總是讓人又愛又恨的反派角色「胖虎」肯定少不了囉！日本品牌Perfect World Tokyo有別於其他品牌，選擇胖虎作為「I’m Gian」主題系列商品，以胖虎的橘色上衣為代表色，搭以黑色的鋸齒圖案，不用多說明便能認出：「這就是胖虎！」。無論是早期的技安還是現在的胖虎，通通都以鮮明的角色個性獲得大票粉絲的喜愛。

▲胖虎折疊證件零錢包，定價1,870日圓（約台幣517元）。（圖／翻攝自Perfect World Toyko，下同）

▲胖虎造型眼鏡盒，定價1,408日圓（約台幣389元）。

▲胖虎透明收納包，定價715日圓（約台幣198元）。

▲胖虎濕紙巾造型盒，定價550日圓（約台幣152元）。



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