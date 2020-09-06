fb ig video ETtoday search mobile

不用爬文了！一次收藏《哆啦A夢》50週年必買清單　加碼人氣胖虎系列

>

編輯／ChiNg

全民皆知的《哆啦A夢》從久遠的小叮噹時期走過漫長歲月，如今已經問世50週年啦～不管大雄遇到再大的困難只要大喊「哆啦A夢！」，那神秘的百寶袋都能拿出源源不絕的道具，成為了不少人心中的崇拜偶像，而哆啦A夢也沒有虧待喜愛他的粉絲們，這次50週年可是有備而來！快拿起紙筆記下這些必買清單吧，鐵粉們千萬不要錯過這個大好機會。

＃哆啦A夢BICYCLE撲克牌

與日本玩具品牌MEDICOM TOY合作的聯名款「哆啦A夢BICYCLE撲克牌」，僅以紅、黑、藍三色打造簡約風格，退去色彩的包裝後，讓人更能回味哆啦A夢這五十年來的歲月，特別有時光復古感。而BICYCLE為世界知名的美國撲克牌品牌，喜愛收藏撲克牌的人無論對於它的設計還是質感，肯定都會愛不釋手。

▲哆啦A夢BICYCLE撲克牌。（圖／翻攝自@hobby.dengeki.com）

▲哆啦A夢BICYCLE撲克牌。（圖／翻攝自@hobby.dengeki.com）▲哆啦A夢BICYCLE撲克牌。（圖／翻攝自@hobby.dengeki.com）

▲BICYCLE撲克牌，定價1,000日圓（約台幣276元）。（圖／翻攝自@hobby.dengeki.com）

＃哆啦A夢專科洗面乳

國內最夯、人手一瓶「專科洗面乳」的地位可說是坐穩洗面乳界的龍頭了，沒想到這次哆啦A夢50週年也來祝壽啦～藍色瓶身配上淺色系圖案的哆啦A夢，使用完馬上得到乾淨的臉蛋配上舒爽的心情。此款「專科超微米潔顏乳＿哆啦A夢珍藏版」主打擁有更濃密、細緻的泡泡，生活再忙碌，都有哆啦A夢來呵護你！全台只於三家屈臣氏限定上市，分別為北部南二店、中部逢甲店以及南部六合發店。定價為台幣125元。

＃哆啦A夢國王系列餐具

在眾多50週年的紀念商品當中，打扮最出眾的非國王系列餐具莫屬，哆啦A夢身穿紅色披肩、頭戴紅黃相間的皇冠坐在寶座上，正經八百的逗趣模樣真是可愛極了～更逗趣的是一旁還有同樣高人氣的小哆啦在打雜，跟電影劇場版一樣萌度爆表，此系列商品包含馬克杯和小碟子，分別擁有多種圖樣款式，快去挑選一個喜歡的吧。

▲哆啦Ａ夢國王系列餐具。（圖／翻攝自perfect world toyko官網）

▲哆啦Ａ夢國王系列餐具。（圖／翻攝自perfect world toyko官網）

▲萌度破表的哆啦A夢餐具。（圖／翻攝自perfect world toyko官網）

＃哆啦A夢50週年鬧鐘

日本鐘錶品牌「SEIKO」響應哆啦A夢50週年，推出限定鬧鐘，此款鬧鐘的最大特色就是錶面由「50隻不同表情的哆啦A夢」設計而成，秒針以鼻子為設計理念把大紅色運用得淋漓盡致，搭配哆啦A夢各式各樣的俏皮表情，這麼萌的鬧鐘，再也不會鬧起床氣了，定價為4,400日圓（約台幣1,211元）。

＃哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨

炎熱的夏日將漸漸離去，哆啦A夢當然也沒有放過秋冬系列商品，於是與日本品牌ENSKY即將在11月推出「哆啦A夢秘密道具絲絨」此系列包含絲絨後背圓形束口包、絲絨小錢包以及絲絨小束口袋。以外觀藍色、內部紫色為基底的漫畫風格，加上絲絨材質使觸感柔順，讓整體質感大大提升，三款都好精緻也都各自擁有吸睛特色，趕快跟著小編尋寶去。

▲哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨。（圖／翻攝自Hobby Link Japan）

▲哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨。（圖／翻攝自Hobby Link Japan）

▲絲絨後背圓形束口包，定價2,068日圓（約台幣569元）。（圖／翻攝自Hobby Link Japan，下同）

▲哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨。（圖／翻攝自Hobby Link Japan）

▲哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨。（圖／翻攝自Hobby Link Japan）

▲絲絨小束口袋，定價2,068日圓（約台幣569元）。

▲哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨。（圖／翻攝自Hobby Link Japan）

▲哆啦A夢秘密道具絲絨系列雜貨。（圖／翻攝自Hobby Link Japan）

▲絲絨小錢包，定價1,632日圓（約台幣449元）。

＃哆啦A夢X HOBONICHI 2021年手帳

忙碌的生活，每天都有做不完的事情被時間追著跑，這時候你就需要一本手帳替你記下這些瑣碎的事項。日本筆記本品牌HOBONICHI將與哆啦A夢聯名推出2021年的主題手帳，哆啦A的大臉構成可愛的封面，鬥雞眼的逗趣模樣讓人好想一直隨身攜帶著，隨書還附贈秘密道具貼紙，也太划算了吧！是不是已經開始期待2021年呢？

▲哆啦A夢X HOBONICHI 2021年手帳。（圖／翻攝自1101.com）

▲哆啦A夢X HOBONICHI 2021年手帳。（圖／翻攝自1101.com）

▲哆啦A夢X HOBONICHI 2021年手帳。（圖／翻攝自1101.com）

▲哆啦A夢X HOBONICHI手帳，定價6,100日圓（約台幣1,679元）。（圖／翻攝自1101.com）

＃可愛又迷人的反派角色：胖虎

《哆啦A夢》50週年，除了哆啦A夢跟大雄，總是讓人又愛又恨的反派角色「胖虎」肯定少不了囉！日本品牌Perfect World Tokyo有別於其他品牌，選擇胖虎作為「I’m Gian」主題系列商品，以胖虎的橘色上衣為代表色，搭以黑色的鋸齒圖案，不用多說明便能認出：「這就是胖虎！」。無論是早期的技安還是現在的胖虎，通通都以鮮明的角色個性獲得大票粉絲的喜愛。

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲胖虎折疊證件零錢包，定價1,870日圓（約台幣517元）。（圖／翻攝自Perfect World Toyko，下同）

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲胖虎造型眼鏡盒，定價1,408日圓（約台幣389元）。

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲胖虎透明收納包，定價715日圓（約台幣198元）。

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲I`m Gian胖虎系列商品。（圖／翻攝自Perfect World Tokyo官網）

▲胖虎濕紙巾造型盒，定價550日圓（約台幣152元）。

►詭異毛球其實是皮卡丘？水洗後變回娃娃原形　三種萌表情隨機出現

►愛上洗手！「米奇手手」自動給皂機爆紅　米老鼠形狀泡泡太療癒

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

哆啦A夢, 哆啦A夢50週年, 藤子不二雄
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

女神宋慧喬也穿ZARA！點點「爆乳」洋裝官網搶翻天

美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造

美樂蒂、布丁狗體內裝甜點？三麗鷗「半解剖公仔」讓你一窺角色構造

靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　

靠「雙丸子頭」大逆齡！4種心機綁法　讓楊丞琳、太妍瞬間變少女　

高圓圓與迪麗熱巴撞衫太精彩！「差12歲」都穿Jason Wu比美 范冰冰「深層清潔」養出水煮蛋肌！5步驟改善草莓鼻　抹茶敷臉是關鍵 江疏影比《三十而已》王漫妮會穿！襯衫、白T簡單搭出高級感 《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女 日本公認5大超有感瘦身食材！每天都在吃的「雞蛋」也上榜 台東人推薦的隱藏版餐廳！早中晚照著吃　避開人潮品嘗道地美味 對方「想分手」卻不想當壞人的6個跡象　別執著！快離開才是上策

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面