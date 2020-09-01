秋季夯包再聚焦！Ferragamo復古色調新包好燒　提升品味就靠它

記者王則絲／台北報導

大勢包款推陳出新，汰換速度極快，不過真正能經得起時間考驗的還是那些奠定於歷史基礎，簡約卻極具代表性的款式。Salvatore Ferragamo於今年秋冬推出了全新的「NEW LINE」系列翻蓋包款，在樸實無華的輪廓下展現了品牌對於傳統手工技藝的堅持，雖是嶄新的包型卻有一種穿越時代的復古感，提在手上特別能凸顯卓越品味，絕對是本季秋冬的焦點夯包之一。

▲Salvatore Ferragamo 2020秋冬秀場上首度亮相「NEW LINE」系列包款。（圖／品牌提供，以下同）



Ferragamo最新的「NEW LINE」系列以提供時髦小包類型為主，共推出水桶包與肩背包兩種包型款式，在結構線條上十分簡約樸素，並利用品牌經典的Gancio馬蹄金屬扣飾作為識別性的亮點，下方則飾有金屬標誌。

看似不必多加贅述的簡單包包，其實Ferragamo也在其中挹注了義大利高超技術與手工技藝，包包皮質採用的是柔韌的牛皮，並經過托斯卡尼製革廠的一種最古老、最傳統的天然植鞣方式製作，賦予皮革獨一無二的特點。

▲「NEW LINE」系列。



「NEW LINE」系列的提把肩背小包，以四邊梯形設計呈現，看來絲毫不浪費內部空間，共有橄欖綠色、古銅酒紅與黑色可選擇，是最能彰顯皮革紋理的復古色調。而另一款翻蓋小斜背包，則是十分經典的棕駝色，小巧的外型很可愛，同時也能展現出滿滿的質感。

▲NEW LINE 牛皮肩背包，NT＄83,900。



▲NEW LINE 駝色牛皮斜背包，NT＄55,900。



【同場加映】

VALENTINO於今年的秋冬系列中注入了滿滿的花朵元素，其中猶如綻放開來的花朵一般的造型鞋、包配件最為矚目，「Garavani Atelier」手袋系列層層堆疊的花瓣亂中有序，華麗視覺效果滿分！

▲VALENTINO 玫瑰花瓣造型肩背包，NT$87,000、小羊皮立體玫瑰花瓣造型迷你肩背包，NT$54,500。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）



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