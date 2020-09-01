脫毛做錯小心傷肌膚！3部位居家除毛正確方法＆注意事項

▲不少人會選擇自行在家除毛，皮膚科醫師提醒注意事項避免傷害肌膚。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official、unsplash)

記者張毓容／台北報導

夏季服裝輕薄，常會露出大片肌膚，所以許多女生都會做好除毛，讓肌膚看起來更乾淨白皙，而除了一勞永逸的雷射、快速的蜜蠟除毛，也有不少人會選擇自己在家剔除，方便簡單又省錢。但皮膚科醫師就指出，除毛方法不對、忽略細節，小心反而會傷害肌膚，且不同部位有各自需注意的地方，快來看看以下這3大部位的除毛重點有哪些。

▲最常露出肌膚的雙手和雙腿在剃毛時，繃緊肌膚可幫助更好剔除。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)

＃手臂和雙腿



手臂、雙腿上的毛髮，在去除前最好先做軟化，先用水打濕手臂或雙腿，再抹上透明凝膠類的軟化劑；除毛的過程中，可利用彎曲腿、手臂等動作來繃緊肌膚，可更好剔除；除毛後要用溫和的身體乳做保養護理至少2～3天，幫助肌膚舒緩，而肌膚較敏感的人不要立刻沐浴清洗。

另外，剛經過長時間曝曬的肌膚不要馬上脫毛，等曬後肌膚恢復穩定再做。

＃腋窩

先以沐浴乳清洗肌膚並抹上乳霜，對著鏡子抬高手臂，拉開展平腋下肌膚，使用專用剃毛刀，分別從上下左右四個方向，由外圍毛髮開始向腋窩中央剔除腋毛。這個部位容易乾燥，除毛後盡量使用低敏、成分溫和的身體乳保濕。

▲要去除腹部毛髮時，記得先塗抹一層身體乳保護肌膚。(圖／翻攝unsplash)



＃腹部



以沐浴乳清洗肌膚後，先塗上一層身體乳霜保護肌膚，因為腹部毛髮通常分布較不均勻，剔除時要沿著毛流方向滑動剔除。若皮膚不平整則可用另一隻手稍微拉動皮膚繃緊，再用除毛刀小心剔除，最後別忘了用溫和低敏的身體乳保濕護理。除毛後為避免摩擦，也不要立刻穿太緊的褲子、裙子或低腰褲。

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