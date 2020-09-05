對方「想分手」卻不想當壞人的6個跡象　別執著！快離開才是上策

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兩個人之間，如果其中一個人先不愛了，卻不知道該怎麼結束關係，或是「不想當壞人」的心態作祟，就很容易出現浪費彼此時間的狀況，但其實當對方萌生「想分手」的想法時，是可以從生活中的種種跡象裡看出，若是一段感情正面臨以下幾種情況，這時也已不用太去在意「由誰提出分手」這回事，趕快放下、離開才是上策。

＃聊天心不在焉，也懶得分享自己的事

當一個人對你已經沒有愛了，當然不會像以往關心你的一舉一動，像日常一樣的聊天時，會開始明顯感受到他的心不在焉，彷彿完全不在乎、也不想過問你的事，給予的回應更是敷衍。且這時他想分享生活瑣事的對象早已不是你，自然而然也懶得自己說，久而久之兩個人之間就不再有交談的話題。

＃講到未來就轉移話題

因為意識到自己已經想結束關係，所以當聽到有關「未來」的任何大小承諾，一概轉移話題。

＃對視時眼睛常看左邊

曾有肢體語言專家提出，當一個人在說謊時眼神會飄向左邊，但不論這個理論是否準確，當彼此對視時，對方的視線飄忽不定、不敢直直地進行眼神交流，那麼肯定是有愧於心。

＃製造出「迫於現實，我們很難繼續走下去」的假象

為了合理化「分手」，想分手的那一方會不斷製造出兩個人不得不分開的機會，找藉口不見面、不講電話，甚至是回訊息都假裝時間對不上，用盡各種方法營造出「迫於現實，我們很難繼續走下去」的情況，想逼著另一方也萌生分手念頭，自己便不必當「提分手」的壞人，是非常惡劣的行為。

在 Instagram 查看這則貼文 Couple by 9GAG（@couple）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 11:30 張貼

＃變得異常挑惕

許多情侶熬不過「倦怠期」便是如此，開始看不慣對方的小習慣，變得異常的挑惕，事事都看不順眼，甚至會開始後悔當初交往的決定。

＃不喜歡肢體接觸了

肢體接觸是戀愛中非常重要的一部分，如果感受到對方不再主動碰觸，甚至是對肢體接觸表現出反感、躲開，那麼可能就是因為不再喜歡了。