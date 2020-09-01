小S性感熱舞辣翻網友：這身材20歲！10句「超毒減肥名言」看完有動力

▲小S近日貼出跳舞影片和側拍，火辣身材讓網友狂讚。（圖／翻攝IG@elephantdee）

編輯／Amanda

「IPSS」小S徐熙娣不僅是綜藝天后，42歲還有3個可愛女兒的她更是凍齡達人，從細緻膚質到緊實有致好身材，狀態維持超好。近日她在IG上分享了一段練舞影片，穿著貼身背心和包臀短褲跟著老師性感熱舞，完美展現纖腰細腿加翹臀的S形曲線，辣翻網友被狂讚，直呼「太辣了！」「想逼死在線女明星」、「這身材是20歲」、「最辣職業婦女」。

向來很在意身材控管的她，平時靠熱愛的運動－跳Zumba，加上飲食管理維持身材，也曾為了上鏡好看，發狠一個月瘦下5.5kg，更時不時說出超狠毒卻直戳人心的「減肥毒雞湯」。減肥想偷懶的時候，快把小S這10大減肥金句拿出來看，立刻就又有動力了！

在 Instagram 查看這則貼文 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 26 日 下午 11:38 張貼

1.一個女人如果連自己的體重都控制不了，何以掌控自己的人生。

2.不管年紀，漂亮是必須的。減肥也沒有藉口，你能把自己吃肥就一定能瘦下來。

3.30多歲的女性應該比20歲女生更有智慧，你應該知道這個社會對女性多挑惕。必須瘦，不要想太多！

4.當你對美好身材的渴望遠遠大於你對食物的渴望，你就可以成功減肥。減不下來那是因為你對美麗的渴望還不夠強烈。

5.女人不對自己狠心，男人就會對女人狠心。

6.我跟你說，這是個殘酷的社會，你別以為有真本事怎麼著，外表更重要。

7.女生一定要愛自己。你就記住：胖子沒前（錢）途！你再有本事、心地再好，也只是個好胖子。

在 Instagram 查看這則貼文 Dee（@elephantdee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 29 日 上午 6:10 張貼

8.其實在你想放棄的那個瞬間，告訴自己再堅持一下、再堅持一下，也就過去了。

9.你們要自己加油，要證明給自己和一些傻子看，就算以前是胖子也會有瘦下來變漂亮的一天。

10.要瘦就得付出代價，受不了就繼續在胖子行列混，反正世界上胖子這麼多，也不差你一個。

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