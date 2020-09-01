打開韓妞化妝包！盤點「8款熱門美妝」，千元內就入手

▲發光美肌是韓妞彩妝的第 一步。（圖／翻攝自IG/stylenanda_korea、renebaebae）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

不能出國沒關係，現在出門走一趟藥妝店就可把韓系美妝補好補滿，讓你同步韓妞最新彩妝。不用找代購，舉凡她們愛用的氣墊、唇彩，甚至是面膜通通買的到！集結現正當紅的8個話題美妝單品，一次介紹給你。

AHC粉嫩美拍霜，780元。

主打防曬、亮白、保濕、校正膚色一瓶搞定，不僅可提亮肌膚，還可營造清透的韓系裸妝感，還可補充肌膚水分、深度潤澤肌膚。

LEADERS珍珠光面膜，399元。

南韓當地超人氣的醫美級面膜，珍珠系列一推出就廣受好評，敷上肌膚彷彿自帶濾鏡般透亮，是韓妞的秘密武器。

DASHING DIVA光療薄型美甲片，350元。

在家就能隨心所欲更換美甲造型，女孩們可以根據心情、服裝快速變換造型，質感幾近上千元的光療指甲，CP值相當高。

ETUDE HOUSE 10色眼彩盤系列，990元。

集結10色搭配度超高，ETUDE HOUSE眼影以粉質細膩、顯色度出名，一盒抵多盒，可愛、性感一盒搞定。

MISSHA義想曲晶璨編織眼影，390元。

質感媲美專櫃彩妝、價格卻親民好入手，上色後的光澤度高雅有質感，尤其玫瑰金色的外包裝，拿出來就像是藝術品。

I’M MEME我愛心機極光唇萃，390元。

韓妞們人手一支，價格可愛且豐富色選，無論清新妝感或成熟歐膩風格都能輕鬆妝點。

April Skin金盞菊絲拉面膜，480元。

主打天然低刺激的護膚產品，很適合敏感肌使用，溫和去除老廢角質，進一步解決容易出油、皮膚粗糙和黑頭粉刺多的困擾。

Too Cool For School美術課三色修容大師，880元。

集合最熱賣的三色修容，霧面質感粉質精細、不因過度顯色造成失手，可由淺至深慢慢堆疊，刷出完美輪廓線。

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