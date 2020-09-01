勞力士綠圈黑面水鬼回歸！　尺寸加大、換強悍新機芯

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner全新設計的錶殼及錶帶，搭載3200型系列機芯，268,000元。（圖／勞力士提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

勞迷久等了！原定在今年春天發表的勞力士（Rolex）2020新錶，因新冠肺炎打亂時程，延至今日正式發表，重點落在錶迷熱愛的「水鬼」Submariner系列，錶徑尺寸加大至41mm，並精進內在，新一代Submariner搭載今年推出的3230型機芯，Submariner Date則搭載3235型機芯，最引人矚目的是綠圈黑面的Submariner Date回歸，但錶迷之前期待的不鏽鋼「藍水鬼」沒現身，亮相的新作是藍圈黑面的18K白金款式。

▲勞力士Oyster Perpetual Submariner腕錶配備夜光顯示，在漆黑處散發藍色光芒，268,000元。



▲綠圈黑面的Submariner Date蠔式鋼款（左）回歸317,000元，皇家藍面盤的Submariner Date黃金鋼款473,500元。



3230與3235型機芯配置勞力士專利Chronergy擒縱系統，可靠的機芯成為新版Submariner與Submariner Date的標準配備；外型上尺寸加大至41mm，並搭配全新設計的錶帶，錶迷在意的配色、材質，則有黑色圈與面盤的Submariner腕錶，以及重返水鬼行列的Submariner Date綠圈黑面款、藍圈黑面的18K白金款，蠔式鋼與18K金組合的半金款則搭配皇家藍色面盤與旋轉外圈。

▲勞力士藍圈黑面的Submariner Date18K白金款，1,317,000元。



勞力士也在Oyster Perpetual與Oyster Perpetual Datejust的機芯著墨，前者推出Oyster Perpetual 41銀色或亮黑色錶面款式，Oyster Perpetual 36則新增亮色面盤，兩種尺寸均搭載新款3230型機芯；而擁有獨特茄紫色面盤搭配鑽圈的Oyster Perpetual Datejust，改採2236型機芯，改版更為全面。

▲勞力士Oyster Perpetual 41（左）搭載新款3230型機芯195,500元，Oyster Perpetual Datejust 31鑲鑽外圈搭茄紫色面盤款533,000元。



▲勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller推出18K金款，首次搭配橡膠包覆整塊彈性金屬片的Oysterflex錶帶，1,327,500元。



講求實用舒適是勞力士的特點之一，今年為Oyster Perpetual Sky-Dweller 18K金新款，首次搭配Oysterflex錶帶，創新之處是以橡膠包覆整塊彈性金屬片錶帶配備蠔式保險扣及Rolex Glidelock延展系統，不僅耐用且戴起來舒服。同集團的帝舵表（TUDOR）今年主打的Royal系列男女錶、Black Bay Fifty-Eight「海軍藍」腕錶，也體現此精神，將經典設計與實用功能相結合，便是好錶。

▲TUDOR今年主打的ROYAL 41mm藍色面盤鋼錶帶款，73,500元。（圖／帝舵表提供）

