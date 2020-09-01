渡邊直美秀「最美棕紅色」唇膏#BR784　全新4質地加限定包裝燒翻

▲植村秀攜手渡邊直美展現「BR784巨美棕紅」，更推出全新紅黑色限定包裝。（圖／品牌提供）



記者張毓容／台北報導

說起2020絕對要有的最夯唇色，肯定非REDWOOD木質調的「棕紅色」莫屬！其中各大美妝論壇討論度超高的「小黑方」植村秀無色限系列唇膏#BR784就是絕美棕紅色代表。今年9月植村秀特別攜手渡邊直美展現「巨美棕紅唇」，推出全新「緞光水潤」和「粉霧保濕」兩種質地的#BR784，更為「小黑方」換上全新紅黑色限定包裝，從外殼到唇妝都能完美跟上時髦棕紅色。

▲「最美棕紅色」植村秀無色限系列唇膏#BR784推出全新緞光和粉霧質地，現有完整4種質地。（圖／記者張毓容攝）



植村秀「無色限唇膏」家族擁有多種不同妝感質地，更因簡約時髦的黑色透光外殼被暱稱為「小黑方」，其中比正紅色更加溫暖、比土棕色更顯白的「#BR784巨美棕紅」不僅是各大美妝討論版上鼎鼎大名的人氣美色，更是植村秀2020年最熱銷的冠軍色號。

而原先僅有極霧保濕、聚光豐潤兩種質地的「#BR784巨美棕紅」，今年全新推出保濕水亮的緞光和柔滑奶油霧感的粉霧質地，完整4大質地讓每個人都能找到自己喜歡的棕紅唇妝。植村秀更再度找來人氣女星渡邊直美，換上棕紅色皮革裝、擦上#BR784，聯手展現「巨美棕紅」的大勢魅力。

▲植村秀 無色限極霧保濕唇膏，AM BR784，NT$1,050。



直美使用的極致霧感木棕紅「AM NR874」，是時髦俐落、個性派首選的高級極霧感。這次更換上透著鮮紅色彩的限定版包裝，盒蓋上還有烙印「秀」字圖騰，

▲植村秀 無色限緞光水潤唇膏，BR784，NT$1,050。



兼具色彩飽和及保濕的水亮濃郁質地，塗抹瞬間完美隱形唇部紋路，不僅能隱形唇紋，更帶出保濕水潤光澤。

▲植村秀 無色限粉霧保濕唇膏，M BR784，NT$1,050。



猶如奶油般絲滑柔順的粉霧保濕質地，飽和顯色的同時還帶有低調霧光感，薄擦清新顯白厚塗時髦氣勢。

▲植村秀 無色限聚光豐潤唇膏，LS BR784，NT$1,050。



運用光療聚光科技的豐潤質地，閃亮又飽和的水潤光澤超搶眼，隨手一抹就能打造鮮嫩欲滴的性感嘟嘟唇。

▲YSL公布2020最熱賣4大唇彩色號。（圖／品牌提供）



除了棕紅色大夯，近日YSL公布了2020最熱賣的4大唇彩色號，剛好都是偏向粉嫩甜美又能有女人味的蜜桃色，尤其Top 1甚至一個月賣破上千支。

YSL 情挑誘光水唇膏，#91撒嬌蜜桃，NT$1,900。



有著「乾唇人救星」之稱的情挑誘光水唇膏，柔滑不乾澀又亮澤顯色，本來就是YSL的人氣熱賣唇膏，尤其是今年目前為止的唇彩熱賣Top 1「#91撒嬌蜜桃」，一抹水潤光澤，搭配溫柔蜜桃色，看起來潤嫩超好親，不僅女生愛，連男生都看得懂，更創下單月銷售破1000支的紀錄。

YSL 時尚印記絲絨唇露，#16仙女蜜桃，NT$1,360。



絲絨唇露「#16仙女蜜桃」是偏冷淡系的蜜桃色，有點甜美但又帶有高冷的迷霧灰調，擦起來氣質好又顯白，難怪從2017年熱賣到今年依舊夯。

YSL 奢華緞面漆光唇釉，#419蜜桃軟糖，NT$1,300。



將唇膏與唇蜜優點完美調和的奢華緞面漆光唇釉，能打造出猶如果汁染上的持久透亮漆光美唇，其中粉嫩蜜桃色調的#419蜜桃軟糖，薄擦厚擦都甜而不膩，被美妝版公認為最佳斬男撒嬌色，人氣一直居高不下。

YSL 時尚印記雪絨唇釉，#216甜玫雪絨，NT$1,360。



今年7月才上市的雪絨唇釉，其中就有一支熱賣到排進Top 4內，就是在小紅書上也超紅的#216甜玫雪絨，嫩感十足的玫瑰蜜桃色，溫柔甜美又顯氣質，還能讓白皙肌膚的女孩更顯白。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App