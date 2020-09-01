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韓女星秋季最新髮色預覽　太妍這款「玫瑰橙橘」超顯白

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▲▼韓星玫瑰橘橙色超顯白。（圖／翻攝自IG/太妍、every__nn）

▲秋季染髮「暖色調」正夯。（圖／翻攝自IG/ taeyeon_ss、every__nn）

記者曾怡嘉 / 台北報導

秋季腳步接近，延續著夏日的特殊染色風潮，近日南韓女星們新亮相的髮型仍走高調路線，好剪才髮廊染髮指導Elva指出，秋季以三款暖色調最具代表性，包括性感氣質兼具的美人魚楓紅、透明感裸米純淨色、人氣爆棚的玫瑰橘橙，暖色給你帶來好心情，一掃秋日憂鬱。

美人魚楓紅

「美人魚楓紅」魅力從夏日延伸入秋，這款大勢髮色不僅展現能氣勢，更是性感魅力的代表。在橘色中調和艷紅色，讓色光呈現既有橘色的活力、又富有紅色的熱情奔放；Elva說明這款髮色非常適合平常就喜歡紅唇、全妝上陣的女生，能大幅度地展現霸氣與女王風範。


裸米純淨色

「裸米純淨色」有著不落俗套，自帶裸妝的仙氣感，可愛五官的女孩們非常適合，Elva說明，這款髮色設計雖然較為複雜，需要漂退2至3次，但其實後續是完全不需要害怕褪色的，後續整理只要做好清潔、養護即可。

玫瑰橘橙色

「玫瑰橘橙色」就是在亮眼橘橙色上再疊上一層玫瑰金質感色，讓飽和橘色能散發玫瑰粉光澤，就像是腮紅般為膚色做提亮。這款髮色能根據膚色來選擇亮度（明度）高低，膚色白可以選擇偏亮的橘色，膚色偏小麥膚色則可選擇飽和一些的橘色調。

若想維持性格染髮的調性，保養髮色的同時也務必要選用能讓髮絲常保彈性、強韌的洗髮產品，而定期上髮廊進行髮絲的深層療護、修剪分岔也是必要的喔。

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關鍵字：

髮色, 染髮, 趨勢, 暖色, 女星
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