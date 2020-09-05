有一種黑叫朴彩英黑！Rose日常穿搭6範本　修長直腿超吸晴

金色飄逸長髮、纖細螞蟻腰、修長直腿是每個人對Blackpink Rosé朴彩英的印象，憑著出眾的形象與個性的穿搭，躍身Saint Laurent品牌大使，而她身上的服裝、配件，可是不少女孩學習穿搭的取經對象。

韓國女團Blackpink成員Rosé以甜美渾厚的聲線、傲人的身材，加上爽朗可愛的個性，深受粉絲愛戴，出道至今不過短短4年的時間，在Instagram就累積超過2,800萬追蹤者，2020年更被創意總監Anthony Vaccarello相中，選她擔任Saint Laurent全球品牌大使。造型上，也從一開始的Girl Crush形象，蛻變成知性輕熟風格，這回就整理了Rosé各種不同風格的穿搭範本，想效法的女孩們務必筆記。

朴彩英黑

擁有「人間YSL」美譽的Rosé，時常以全黑的Saint Laurent造型出現於螢光幕前，好比飛行員夾克搭配黑色皮革短褲、漆皮大衣、圓領小洋裝等，雖然整體造型單調簡約，但利用黑色固有的神秘感，及Rosé與身俱來的高雅、冷漠氣質，完美詮釋品牌雋永的精神...只能說，人間YSL不是叫假的！也因為她將全黑穿出自己獨特的風格，「朴彩英黑」一詞就是這樣來的。

Girl Crush風

出道時，Blackpink就一直以Girl Crush為風格出發，造型上多選用怪趣圖樣，搭配大膽鮮明的配色，或是復古的歐式圖騰，呈現強烈的視覺衝擊，例如復古黑金的兩件式套裝，搭配鏤空罩衫、水藍色平口馬甲上衣，配上黑色澎澎裙、歐式圖騰洋裝，綴以玫瑰金配色刺繡...等，雖然造型極具年代感，不過在Rosé身上一點也不顯老氣，反而別有時髦風貌。

另外，Rosé也會選擇黑色Logo T恤與方格短裙的組合、平口上衣搭配迷你百褶裙、黑色連身紡紗裙等造型，加上飾品的點綴展現Girl Crush風格，並增添一股龐克的韻味，彰顯她甜美、帥氣的氣質。

丹寧風

一年四季都能穿搭的經典丹寧牛仔褲，也是Rosé私底下常穿的單品，包括Boyfriend、Dad、Mom...等牛仔褲版型，搭配短版罩衫、牛仔外套、飛行夾克等不同款式外套營造多變風格，其中西裝外套替原先街頭風的牛仔褲注入幾分正式感，而飛行員外套則為整體添加叛逆的率性氛圍。

除了外套的混搭外，Rosé也常常利用不同版型的黑色上衣，翻玩牛仔褲固有的街頭韻味，同時也利用上衣的配色選擇，完美呈現Rosé高冷的特質，完全就是人間YSL無誤。

氣質淑女風

若提到Rosé的代表性造型，那氣質的歐式風格絕對在其中，貝雷帽加上襯衫的經典法式穿搭，看似單調卻又散發著屬於法國女人的高冷知性美，而哥德式風格的洋裝，雖然中規中矩卻隱藏著典雅的時尚品味，就連簡約的黑白波卡圓點洋裝不僅略帶高貴感，也突顯了Rosé的輕熟風韻與格調。

清純少女風

正值青春年華的Rosé，私底下的穿搭不外乎都充滿著活力朝氣，像是英式風格的學生裙、兩件式碎花洋裝、白色平口的連身洋裝搭配Fendi水桶包等，充分展現Rosé清新少女的一面。

運動風

Rosé其實私底下相當熱愛運動，常常穿著adidas運動長褲，搭配背心、長袖T恤展現動感的一面，色系上則會搭配寶藍、深藍、黑色等，與她擁有的神秘特質呼應。下回到戶外運動時，不妨學習Rosé的運動穿搭吧。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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