Jisoo、蔡依林私下最愛「丸子頭」　4款甜美示範綁起來清爽減齡

丸子頭造型人人愛，綁來簡單，夏天清爽又減齡，同時也是許多女星私下相當喜歡的LOOK，這次就來看看有哪些女星範本可以學習！

宋慧喬

宋慧喬最近釋出了為韓國鞋子品牌SUECOMMA BONNIE拍攝的全新照片，照片中的宋慧喬紮起了可愛的丸子頭，配上一頭蓬鬆的捲毛瀏海，加上一點充滿少女感的粉嫩胭脂，十足一名少女，有青春氣息之餘也很甜美，完全不像是38歲的人，讓人相當驚喜！

Blackpink Jisoo

Jisoo在去年夏天分享的日常照片就很喜歡綁起丸子頭，相當清爽又親民可愛。

今年拍攝的大片造型裡，也有復古甜美的丸子頭，搭配黃色髮帶的蝴蝶結，有如宮廷中的小公主，真的好迷人！

今年最新的單曲造型中，也是丸子頭造型，但有別於以往的甜美風，十分高級有氣勢，前額還拉出一小撮彎彎的胎毛髮絲，增加個性感。

蔡依林

Jolin最近在Puma和Uber廣告中也都是清爽的丸子頭造型，將丸子綁得緊緊的相當可愛，耳側兩邊還有拉出兩撮捲曲的髮絲，不但可以修飾臉型，還增加甜美感和層次。很適合做瑜珈、運動場合的時候綁喔。

昆凌

昆凌私下最愛的Look之一就是丸子頭了，綁法方式相當隨性，只是隨意把頭髮全部向後梳，以綁馬尾的方式扎起，但只將頭髮拉出一半卡在髮圈。昆凌的丸子頭都是搭配All Back瀏海，把前額的髮絲收得很乾淨，很適合搭配她的小臉，凸顯五官又俐落。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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