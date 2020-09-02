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5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點

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記者王蓁蓁 / 台北報導

最近氣候宜人，再適合野餐不過了，一年一度的「東森好朋友Chill生活節」即將在9/19（六）盛大舉辦，還不快揪閨蜜們來場浪漫的野餐！近年從歐美到台灣、韓國，都吹起野餐時尚風潮，究竟要選擇什麼樣的單品才能符合氣氛、又成為焦點呢？以下5個穿搭元素靈感，希望女孩們都能成為野餐日當天最會穿搭的時髦美人。

格紋
俏皮可愛的格紋元素，非常適合甜美的少女們，不論是長短版洋裝、還是上衣、褲子、裙子等單品，都能展現野餐的優雅與悠閒。

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲韓國女團RV成員Joy穿搭亮眼草綠洋裝，可愛的蕾絲波浪緄邊增加洋裝的變化。（圖／翻攝Joy instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲人間香奈兒Jennie穿今年流行的寶寶藍，以格子外套穿出同色係多樣化層次。（圖／翻攝Jennie instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲前少女時代成員潔西卡，以粉紫格子套裝搭出俏皮少女感。（圖／翻攝 潔西卡instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲泫雅穿平口的連身褲裝搭小白鞋，簡單穿出超簡約時尚。（圖／翻攝 泫雅instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲宣美一身異國感格子長洋裝，側邊開口增加性感值。（圖／翻攝 宣美instagram）


花朵
以「花朵」作為野餐穿搭是絕對不會出錯的風格，碎花圖案、以及印花，都是必備元素，搭配綠色的草地，繽紛亮眼又充滿活力。

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa以可愛的碎花洋裝搭配雙辮子，輕鬆穿搭出俏皮又涼爽的野餐時尚。（圖／翻攝 Lisa instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲韓國女團RV成員Joy穿鮮豔的印花長洋裝搭配珍珠項鍊，如同草原上的女神，仙氣十足。（圖／翻攝 Joy instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲最可愛的偶像CP泫雅跟男友都以亮眼的印花穿梭在自然原野中，無疑是最佳的野餐情侶裝。（圖／翻攝 泫雅instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jennie穿短版的碎花上衣展露清爽的夏日感，雙短馬尾增添活潑的少女形象。（圖／翻攝 Jennie instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲歐陽娜娜的以澎袖碎花洋裝搭配粉色的LV Twist包，簡單穿出浪漫風格。（圖／翻攝 歐陽娜娜instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲泫雅穿透視的花朵洋裝搭長版白T，青春洋溢，咖啡色的短靴吸睛又好穿。（圖／翻攝 泫雅instagram）


針織衫
重新回歸的復古風，把許多單品都帶回來了，包括最近經常出現在韓國女星IG版面上的針織衫，以鮮豔的色彩為主，搭配牛仔褲、或是搭在碎花洋裝外，都洋溢著滿滿的春夏氣息。

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲IU以針織背心小露性感，穿搭牛仔褲跟編織草帽，異國度假風一覽無遺。（圖／翻攝 IU instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Joy直接將針織外套扣滿當作上衣，鮮豔的印花搭上淺色牛仔褲，輕鬆展現休閒的野餐穿搭。（圖／翻攝 Joy instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲泫雅一身繽紛的碎花洋裝搭配同樣亮眼的青綠色針織外套，在花叢中更加搶眼。（圖／翻攝 泫雅instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa以檸檬黃針織上衣搭配牛仔短裙，公主的蓬袖搭配微捲的短髮，穿出復古的野餐風情。（圖／翻攝 Lisa instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jennie身上的渲染針織外套，微破的破壞風格搭配淺色牛仔長褲，休閒又不失潮流感。（圖／翻攝 Jennie instagram）


編織系列
今年春夏成為部落客們心頭好的草編、竹編系列，各大精品品牌更是順應流行趨勢推出了各種款式，充滿著慵懶的度假風情，在野餐穿搭裡更是清爽實用。

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲李函穿深Ｖ印花洋裝搭編織草帽、提袋超時髦，彷彿來到異國度假小島。（圖／翻攝 李函 instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Joy紅色碎花洋裝背橘色Loewe編織小包，超亮色系穿搭青春洋溢。（圖／翻攝 Joy instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲莫莉一身全白長洋裝，同樣背Loewe編織提袋，米白色係的穿搭透出慵懶的度假氣息。（圖／翻攝 莫莉instagram）

  ▲近年超火紅的品牌Jacquemus，以充滿南洋法式鄉間的質撲風格著稱，尤其是超大編織帽及可愛的抽鬚編織提袋，優雅又時尚。（圖／翻攝 Jacquemus instagram）

▲李函以充滿異國風的碎花洋裝搭配編織髮帶、及編織手提袋，慵懶時尚。（圖／翻攝 李函instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa戴綁帶編織草帽實用又優雅，搭配黑色透視服裝，小露性感。（圖／翻攝 Lisa instagram）


搶眼小配件
天氣還熱，就是要穿搭繽紛搶眼的的色系，不論是近年在韓國女團中掀起一波潮流的彩色串珠，或是各種可愛的髮式、配件，都能成為野餐穿搭裡的吸睛配件！

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲繽紛搶眼的串珠手環也可以作為日常穿搭的亮點（圖／翻攝 宣美 instagram）

▲近期超夯的彩色口罩鍊可愛又實用。

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲泫雅戴瀑布式珍珠耳環搭粉色渲染蕾絲T恤，亮點滿滿。（圖／翻攝 泫雅 instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Jennie跟Joy超可愛的髮式不論是綁在頭上還是戴在手上，都是超亮眼單品（圖／翻攝 Jennie、Joy instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Lisa短髮戴水果髮式，增添清爽甜美效果（圖／翻攝 Lisa instagram）

▲5種野餐穿搭get起來！學韓國女星、潮人穿格紋與印花　徜徉在草地就是焦點 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲泫雅身穿繽紛的鵝黃洋裝搭BALENCIAGA印花小包，整體造型更吸睛（圖／翻攝 泫雅 instagram）

東森好朋友生活節

✔時間：2020年9月19日 11:00-18:00
✔地點：台北大直美堤河濱公園

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