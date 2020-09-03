風・Luxury／指針垂直又下凹！　寶璣逆跳日期錶藏巧思

▲寶璣Tradition系列 7597日期逆跳腕錶18K白金款，1,246,000元。（圖／寶璣提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

寶璣（Breguet）靈感源自品牌歷史重要之作Subscription懷錶的Tradition系列，面盤猶如懷錶機芯的古典設計，是品牌的代表作，繼逆跳秒針、計時碼錶、芝麻鍊陀飛輪、兩地時區等功能錶款，今年推出全新Tradition 7597腕錶配備逆跳日期顯示腕錶，於面盤下緣上演逆跳秀。

▲透明錶背顯露505Q型自動上鍊機芯。

2005年首發的Tradition系列腕錶，源自寶璣懷錶的經典Subscription懷錶，1802年售出的947號Subscription懷錶為羅浮宮館藏，今日寶璣取其特色，機芯中央設置大型發條盒，配搭配佈局對稱的齒輪系，寶璣大師研發的著名的「pare-chute」防震裝置，也是此系列的標誌元素。

▲Tradition系列的靈感源自寶璣歷史重要作品Subscription懷錶。

今年新款Tradition 7597日期逆跳腕錶，錶面保留招牌設計，但在面盤下緣增添扇形排列的日期數字，每逢換月即上演逆跳回起始的1日，細看指示日期的藍鋼指針展現巧思，非傳統平整一直線，而擁有一個垂直角度，避免觸碰的立體基板，而指針末端箭頭又是下凹設計，便於閱讀日期，10時位置則設有調校日期按鈕。

▲日期逆跳藍鋼指針有特別的垂直角度，避開立體的機板結構。

Tradition 7597日期逆跳腕錶裝載505Q型自動機芯，從透明底蓋可欣賞金質自動盤，而錶殼設計維持寶璣一貫以錢幣紋裝飾的優雅特色，分別有18K白金與玫瑰金款式。

▲寶璣Tradition 7597日期逆跳腕錶18K玫瑰金款，1,246,000元。

►勞力士綠圈黑面水鬼回歸！ 尺寸加大、換強悍新機芯



