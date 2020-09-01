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沒人欠你一份好工作！　想換跑道前先好好思考這幾點

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▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲厭倦現在的工作嗎？換工作前得先好好思考自己的職涯方向。（圖／pixabay）

文／Susan Kuang

我想問你一個問題：「你喜歡自己的工作嗎？」我猜答案十之八九是否定的。之所以那麼肯定，是因為我在寫公眾號的這些年接觸了很多年輕人，也時不時會收到他們的提問，這些問題不少都與職場和自我發展有關，而其中最常見的問題就是「不喜歡自己的工作怎麼辦」，以及「怎樣才能找到自己喜歡的工作」。

每次遇到這樣的問題，我都會反問對方一句：「你覺得自己可以為他人提供怎樣的價值，解決怎樣的問題？」這個時候，對方通常都會愣住，很顯然，他們從來沒有思考過這個問題。

其實，我的反問當中就已經隱含了我對這個問題的回答，只不過這個回答給予的並不是具體的做法，而是一種全新的視角與思維方式，即從關注世界能為自己帶來什麼，轉而變成關注自己能為世界帶來什麼，這種思維不僅對自我發展至關重要，也能幫助我們最終找到自己熱愛的事業，透過做自己認為有意義、有價值的事情來實現自己的社會價值。

沒人欠你一份好工作

大多數人不喜歡現職的原因是相同的，因為缺乏自主性和挑戰性，比如無法自主地選擇工作內容，總是要被動地接受很多自己不喜歡做的事情，這些事情單調而重複，無法帶來任何成長。

但是換個角度想想，這實際上是一件非常合理與正常的事情，因為聘僱你是讓你來工作的，公司沒有義務讓你開心，或者讓你只做喜歡的事情，更沒有義務為你提供成長的機會。你和公司之間是一種公平的交換關係—你付出勞動，公司給你相應的酬勞。

毫無疑問，沒有人喜歡被束縛，也沒有人願意做不喜歡做的事情，我們都渴望自由，渴望擁有自主性，但問題是，自由不是免費午餐，它是有代價的—你必須獨立面對風險，沒有固定收入的風險。比方說，我現在處於完全自主的狀態，但我必須努力想辦法為自己創造收入，因為沒有人會每個月發薪水給我。

要知道，成為公司雇員的最大好處就是不需要獨立面對風險，因為你不需要去想怎麼賺錢，只需要把安排給你的任務做好就能每個月拿到固定的薪資，還能得到各種福利和保險。即便公司因為市場的變動而業績下滑或者虧損，你的收入也不會受到影響，你依然可以拿到那份屬於自己的固定薪資。

不過想要每個月拿到穩定的固定薪資，你就必須為此交出部分自主權—你必須聽從公司的安排，並且努力完成公司交給你的任務。這個世界是很公平的，有得就必有失。如果想要自由，那就得放棄穩定，直面風險，但如果想要穩定，希望他人為自己抵擋風險，那就不得不失去一部分自由。

那麼，有沒有更好的選擇呢？能不能在擁有穩定收入的同時，在工作內容和工作方式上擁有更多的自主選擇權，或者能不能在選擇自由的同時，盡可能降低收入不穩的風險？

答案是肯定的，但是這裡有個重要的前提條件，那就是你必須足夠優秀—優秀到不能被忽視，或者換句話說，你必須有無可替代的價值，比如掌握了某種稀缺而寶貴的技能，只有在積累夠多的職場資本之後，你才能得到一些不錯的選擇，然後，你才有可能從中找到更為適合的，能夠讓你充分發揮自身價值的工作。

想要在某方面有所擅長，尤其是擁有不可替代的價值，這不僅需要時間，還必須主動分析和思考，哪些是能夠為自己帶來獨特優勢的高價值技能，並有意識地培養和訓練。一旦累積了這些技能所產生的職場資本，便可以用它來獲取工作內容和工作方式上的自主性。

所以，在抱怨工作之前，不妨先問問自己這樣一個問題：「我是否是一個各企業都想爭奪的人才？」如果不是，那就意味著你在職場上並沒有太多競爭優勢，還處於職業發展的起步期。這個時候，你需要關注的不是「我真正熱愛什麼」，或者「我適合什麼樣的工作」，這樣的思考只會讓你永遠處於不滿和困惑的狀態，而是要問自己：「如何才能讓自己優秀到不被忽視。」

其實，過於在意自己是否喜歡現在的工作，反而會為自我成長和發展帶來阻礙，因為這會讓你總是習慣性地關注工作中不喜歡的部分，從而導致長期處於不滿的狀態。初級職位尤其如此，因為從職責上來說，這些職位不會被分配太多有挑戰性的項目以及自主權—這些是以後的事情。如果你帶著「我要找到自己喜歡的工作」這樣的思維進入職場，那麼分配給你的那些「煩人」的任務，或是在公司官僚體系中遇到的挫折，都會讓你疲於應付。

所以，如果現在的你還沒有優秀到不能被忽視，那麼我建議你不要總是擔心工作是不是真的適合自己，也不要總是去想自己喜不喜歡這份工作，而是要俯下身子、努力讓自己真正優秀起來。要知道，沒人欠你一份好工作，好工作是需要自己努力爭取的，而且這個過程不會一帆風順。

▲▼ 。（圖／）

★本文經圓神出版社授權，摘自《斜槓青年【實踐版】：成為內控者，建立幸福人生的正向迴圈》

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關鍵字：

工作, 職業, 職涯, 規劃, 選擇
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