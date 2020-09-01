IKEA「銅板價」秋季輕食登場！地瓜格格、豆漿霜淇淋20元就吃到

▲IKEA宜家家居瑞典美食小站「秋季健康新輕食」快閃一個月登場。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

涼爽的秋季即將到來，IKEA宜家家居瑞典美食小站順勢推出「秋季健康新輕食」，主打使用健康食材，包括台農66號地瓜以及天然黃豆，製成「地瓜格格」、「豆漿霜淇淋」2大新品，於9月1日至9月30日限定登場，最低只要20元就能入手！

▲「豆漿霜淇淋」灑上黑糖粉甜而不膩，售價20元。（圖／品牌提供）

萬眾矚目的IKEA新餐點又來了，這次推出使用台灣在地食材的「豆漿霜淇淋」與「地瓜格格」2大特色餐點，以健康食材打造全新創意輕食，填補民眾的下午茶時光。像是新口味豆漿霜淇淋使用非基因改造且富含植物蛋白質、維生素的整顆黃豆現磨現煮，口感綿密濃郁，灑上黑糖粉相當可口，只要20元就能入手。

▲地瓜格格選用台灣本地種植的台農66號地瓜做主角，售價50元。（圖／品牌提供）

地瓜格格則特別選用台灣本地種植的台農66號地瓜做主角，地瓜甘甜且口感綿密，一口咬下香氣四溢，引進特別的格子狀刀模，切完後預炸並急速冷卻，保留地瓜的自然鮮甜，外皮金黃酥脆，加上豐富的膳食纖維，非常適合做為下午點心，同樣是銅板價50元，在 9月1日至9月30日於IKEA瑞典美食小站販售。

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