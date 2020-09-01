1810萬元的鑲鑽披肩竟不重！　K金打造布料般垂墜度

▲名模邱馨慧展演Boucheron Cape de lumière face璀璨披肩。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

麗晶精品今晚以「三十而麗-人生菁華，盡在晶華」為主題舉辦麗晶之夜，邀頂級VIP鑑賞各精品限量之作。Boucheron（寶詩龍）呈現首度來台亮相Cape de Lumière璀璨披肩，18K金打造的披肩鑲嵌851顆總重約5.59克拉的鑽石，中央垂墜約81.61克拉的黃水晶主石，身價高達18,100,000元，看似堅硬的金屬線條意外靈活，能猶如布料般隨著佩戴者的一舉一動開展，且重量不到1公斤，維持佩戴的舒適性。

▲Cape de lumière face璀璨披肩背面也相當華美。



▲Boucheron Cape de lumière face璀璨披肩鑲嵌851顆美鑽與1顆81.61克拉黃水晶，18,100,000元。



Boucheron工匠模擬高級訂製服的製作過程，於人形模特兒台上製作Cape de Lumière璀璨披肩，營造柔軟的垂墜效果，圖騰取自品牌經典的孔雀羽毛，先將黃K金製成細絲，再進一步製成扭結鍊條，作為扇形圖案的織紋，考量到佩戴的舒適性，骨架也刻意輕量化，成就最華美的珠寶披肩。

▲名模張敏虹展示MIKIMOTO獨一無二的頂級珠寶。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

巧的是同場展出的MIKIMOTO，也以高級訂製服「織夢於真實」的浪漫精神詮釋珍珠作品，包括Praise to Nature頂級珠寶系列南洋珍珠海水藍寶鑽石項鍊、日本Akoya珍珠馬甲造型手環，皆為全球唯一的設計，滿足金字塔客層對於珍罕珠寶的期待。

▲MIKIMOTO獨一無二的Praise to Nature頂級珠寶系列南洋珍珠海水藍寶鑽石項鍊，8,300,000元。



▲全球唯一的MIKIMOTO頂級珠寶系列日本Akoya珍珠馬甲造型手環，3,770,000元。

