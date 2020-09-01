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莫莉和H＆M淵緣不斷終成形象大使　親授下班跑趴一秒變身穿搭撇步

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▲莫莉分享絕對不會掉的「捲袖子」技巧。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

說到時尚圈知名KOL，腦中絕對會浮現有著健康小麥肌膚與精實體態的莫莉吧？H&M於近日宣布，將由莫莉（Molly Chiang）擔任2020秋季女裝系列形象大使，並於今（1日）發表會上親自演繹，和大家分享自己與H&M品牌深刻的淵緣以外，也俏皮示範個人穿搭「小撇步」，女孩們學起來一生受用！

H&M本季邀請莫莉所拍攝的形象大片，以「不設限，敢嘗試，才會找到最適合自己的，那就是最美」為Slogan，用最簡單的單品也能穿自我風格，非常符合莫莉本人的時尚態度。


在發表會上提及莫莉與H&M之間深刻的連結，莫莉既欣慰又感慨的娓娓道來，在H&M還沒進軍台灣前，就是她出國時必逛的店，H&M來到了台灣更是讓她興奮難耐，有了強烈的慾望想「被品牌看見」，所以在H&M發售與BALMAIN的聯名系列時，莫莉徹夜排隊成為首批入場消費者，自掏腰包拍攝了一組時尚大片；接著莫莉真的逐漸被看見，甚至收到H&M總部邀請，成為第一個看到現場聯名秀的台灣人；以及去年H&M更是請莫莉精心挑選了H&M Studio系列服裝，做了「Select By Molly」的特別企劃。在這些年裡莫莉踏踏實實的一步步往上爬，終於躍上了2020秋季系列的Campaign Face，無論是對她自己，還是看著她許久的觀眾們來說，都令人非常感動。

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲斜肩上衣NT＄349、藍色針織外套NT＄699。（圖／品牌提供，以下同）

H&M的秋季女裝新系列從最日常的簡單設計為出發點，以清爽的白、柔和大地色調為主，包括輕盈材質的西裝外套、針織衫、搶眼的斜肩上衣和丹寧褲款，呈現出都會女性自然的面貌，站在「配角」的角度，凸顯穿衣者的個人風格，同時也特別適合台灣不至於太過寒冷的秋冬氣候。

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲白色抓皺上衣NT＄699。

在鏡頭前總是時尚度爆表的莫莉，經常會收到網友們鋪天蓋地而來的穿搭疑問，今天莫莉也特別利用本次代言系列，分享了幾個「小撇步」。第一，像是莫莉身上的斜肩上衣，外面套上一件西裝外套便是一名幹練OL，下班時脫掉外套搖身一變成性感「鎖骨」女神！第二，簡約的襯衫是都市女性最實用的單品，但是到了夜晚，只要將襯衫解開3顆扣子再往後拉，瞬間營造出大V領，再搭配上些飾品，直接放鬆享受Party night。

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲白色襯衫NT＄699、淺色丹寧褲NT＄699。

另外，莫莉自己也深受「捲袖子」方面的困擾，拍照造型時袖子常常捲不好，擠成一坨不好看、好好地摺卻一直掉，從上方影片中可以看到莫莉拿出一個「快鬆掉的髮圈」，隔著衣服套在手臂上就能達到隱形固定的效果，即使是浮誇的大甩手也不輕易跑位，令現場的大家都學到了一生受用的小撇步！

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲H&M秋季女裝系列形象，莫莉。（圖／品牌提供）

▲格紋西裝外套NT＄1,499、丹寧外套NT＄1,499。

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關鍵字：

莫莉, Molly, Molly Chiang, H&M, HM, 秋冬, 女裝, 形象大使
fashion.net

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