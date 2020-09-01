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黑魂控必買！象印推出「4款STAN.廚房家電」仿木紋質感爆棚

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▲象印秋季高顏值「黑魂」新品搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

秋季即將到來，廚具也該換上新裝，日本品牌象印於今（1日）舉辦STAN.系列發佈會，新品聯手日本設計師「TENT」打造黑魂高質感，推出4大品項包括IH炊飯電子鍋、微電腦電動熱水瓶、雙重加熱咖啡機以及分離式鐵板燒烤組，兼顧顏值與實用性。

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

▲IH炊飯電子鍋NT$15,990；微電腦電動熱水瓶 NT$5,990。（圖／品牌提供）

象印秋冬推出「STAN.時尚廚房家電系列」請到「TENT」雙人設計師組合，高質感的黑魂設計與實用性能相佐，外型運用沉穩的霧黑色調搭配仿原木材質紋理，頗具簡約日系風格，IH炊飯電子鍋搭載「嬰兒離乳食」烹調功能，能為5-18個月的寶寶製作不同軟硬度的離乳食品，像是燉煮燕麥粥或是糙米都能一鍵搞定；微電腦電動熱水瓶能於6分鐘快速沸騰整壺水，減量給水功能沖泡濾掛咖啡或奶粉不飛濺、溶解更均勻。

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

雙重加熱咖啡機NT$3,990； 深型烤盤NT$6,290。（圖／品牌提供）

另也有針對外宿族群量身打造的雙重加熱咖啡機，以熱水與蒸氣燜煮咖啡粉，簡約漏斗玻璃壺組一體結構，減化沖泡流程，聚會時必備的分離式鐵板燒烤組搭配深度4cm的深型烤盤，滿足燉、煮、燒、烤、煎等烹飪需求。

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

▲ONE TOUCH保溫杯NT$1,350 。（圖／品牌提供）

品牌熱銷的保溫杯也推出不銹鋼真空新品，顛覆過往素色印象，以花草及星鑽意象圖案，搭配花瓣粉、奶油綠、粉嫩黃、薰衣紫，「Mini Simple Mug」系列則運用瓶蓋與瓶身4種文青風奶油系撞色組合，另也有首創「一體式杯蓋」，不需拆解，清潔更便利。

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

▲▼ 象印 。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯打造３款美學家電「Well Q6」系列無線吸塵器NT$9,900起；「Flow A4抗菌空氣清淨機」NT$6,900起；「主廚系列Explore 7智能溫控壺」NT$3,690 起。（圖／品牌提供）

與此同時，伊萊克斯針對「小宅生活」３款美學家電「Well Q6」系列無線吸塵器、「Flow A4抗菌空氣清淨機」、「主廚系列Explore 7智能溫控壺」，無線吸塵器分離式高效氣旋和配件內嵌設計，讓清掃輕鬆許多。Flow A4抗菌空氣清淨機小巧身形搭載三重濾網，CADR值高達415，為小坪數空間帶來清新空氣。而全新玻璃智能溫控壺，玻璃盅可將食材隔水加熱，如燉煮輕量食物、製作甜品等，視消費者需求靈活運用。

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象印, 保溫杯, 日本, 日系, 家居, 居家, 廚具, 聯名
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