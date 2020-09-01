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宋茜戴9萬鑽石耳環洩俏皮味　把香奈兒包當擋臉神器

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▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲宋茜佩戴De Beers鑽石珠寶演出都市情感劇《他其實沒有那麼愛你》。（圖／De Beers提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

如果預算定在10萬元以內，該如何選一款上班或休閒時光都能戴的鑽石首飾呢？大陸女星宋茜在都市情感劇《他其實沒有那麼愛你》中的穿搭，提供女性參考範本，她在劇中飾演影視平台製片人「孫藝荷」，戴著De Beers垂墜鑽石耳環、Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，皆為裝飾效果亮眼的設計。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲宋茜佩戴De Beers My First De Beers Clea 18K白金五鑽耳環，92,000元。

宋茜在劇中最百搭的珠寶，當屬De Beers定價64,000元的Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊，靈感源自蓮花的小巧墜子，密釘鑲37顆圓形明亮式切割鑽石，猶如小小發光體，搭配浪漫洋裝或俐落套裝都很出色。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲宋茜佩戴Dewdrop 18K白金鑽石圈形耳環與Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊。

▲▼ De Beers 。（圖／公關照）▲▼ De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Dewdrop 18K白金鑽石圈形耳環（左）120,000元，Enchanted Lotus 18K白金鑽石吊墜項鍊64,000元。

耳環也是宋茜的必備配件，在劇中她戴De Beers Dewdrop 18K白金圈形鑽石耳環外，另一款高CP值的款式為De Beers My First De Beers Clea 18K白金五鑽耳環，包鑲4顆美鑽垂墜於兩段18K白金細鍊，可作單鍊或調整為雙鍊佩戴，亦可採左右邊不對稱造型，俏皮的穿搭方式一如宋茜，拿起香奈兒（CHANEL）包遮臉自拍，搞笑將名牌包當「擋臉神器」。

▲▼ 宋茜 。（圖／翻攝victoria02_02 IG）

▲宋茜搞搞笑將香奈兒包當「擋臉神器」。（圖／翻攝victoria02_02 IG）

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關鍵字：

宋茜, De Beers, 香奈兒, CHANEL
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