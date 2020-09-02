我到底是交了一個拖油瓶還是潛力股？看你的另一半是哪種類型

有時自己真的會想不透，到底對方是個什麼樣的類型，有時做事看起來很穩當，但有時卻又讓人摸不著邊，令人擔憂，到底我的伴侶是哪種類型呢？

Ps.有時牌是顯示伴侶目前的狀況，過陣子抽牌是可能會改變的喔！

首先請在心中想像對方的樣子，然後默念一次問題，選張牌





選好了嗎？我們來解牌吧。

1.寶劍八

故步自封媽寶型

選到寶劍八代表他目前整處於容易被自己想法設限的狀態，雖然正在進行的事情並沒有太多的狀況，但他似乎把一些部分想得太過困難，因此感到卻步，寶劍八圖中的人，並沒被什麼阻礙，但卻止步不前，有時也會聽不進去身邊人的建議和鼓勵，而容易變成回家找媽媽安慰。

解析：如果他只是現階段是這個狀況，妳只是需要給予陪伴，就是很好的支持，等他想通了，就會繼續前進；但如果你們是在一起相處很多年的伴侶了，發現他原本的個性就是這個樣子，例如安於現狀就好，或是接受較大的挑戰，就會退縮，什麼都是『我媽說⋯⋯』那麼要繼續相處，最好的方式就是接受他原本的個性，不要以批判的角度來看待，兩人就會緩和許多。

2.世界

為未來做準備潛力型

這樣的伴侶有時從外在看來，不代表是穩定的，但世界牌是一張懂得為未來做準備的牌，他不會只是安於現狀，每當需要走到下個階段時，會勇於前進，如果妳是一個穩定就好的人，伴侶這樣的呈現可能會令妳擔憂，但換個角度看時，妳其實知道他會願意一直進步。

解析：世界牌也代表著你們正在、或準備正要進入人生下一個階段，有時給予信任和空間，兩人會成長許多，放掉過去一些舊有的觀念或模式，這是一張迎接生命階段的成功，或有新的進展的牌卡，當妳懂得接受新的事物來臨，兩人的關係會是穩定美好的，並在內心建立出一種默契。

3.權杖騎士

自己做了決定就算的衝動型

權杖騎士屬於火能量很強的牌卡，代表著行動、實踐、但有時會沒經過大腦，帶著太多衝動就決定行事，你的伴侶是需要學習如何有計劃地前進，當這樣時配合上他的行動力，是一個很棒的實踐家，但若沒經過規劃就莽撞動作，就容易成為一種只是滿足成就感的躁動。

解析：與這樣的類型相處，妳很適合扮演一個觀察型的角色，就算他真的因衝動而出現挫折，可以等他冷靜之後，在與他討論聊聊，久了之後，他會懂得傾聽他人的意見，做事就不會這麼衝動，不過在這之前，妳需要極大的包容和耐性。

4.聖杯皇后

情緒糾結浪漫型

妳的伴侶較容易把焦點只放在自己喜歡的事物上，沒感興趣但也是重要的事物，就會忽略，有時他太著重於感覺上，但感覺是來來去去的，當太多起伏時，很容易讓自己糾結在矛盾點上走不出來，這樣的鑽牛角尖，妳很難攻破的，倒不如別對他的情緒有太多反應，妳才能自在一些。

解析：但聖杯皇后是有著直覺力和敏銳的洞察力的牌卡，容易看見他人看不到的部分，並對於美感有著絕佳的品味，只是有太多感覺，而不知如何落實，妳需要給予務實的建議，他才不會過度執著在自己的想法裡，有時他也會較喜怒無常，此時需要多去大自然中走走，別只是悶在家裡，想法才能有個出路。

5.錢幣侍者

務實評估沒情調型

錢幣侍者代表妳的伴侶是一個喜歡收集、運用身邊資源的類型，不喜歡只用感覺在生活，有時這樣的人較沒情調，但會懂得務實規劃生活，對於財務和投資，也會有自己一套的方式和目標，他也會把伴侶納入自己的責任之中一同規劃，雖然有時做事拘謹、謹慎些，但卻能有穩定的將來。

解析：當妳選到這張牌時，很有可能代表著伴侶或妳，是喜歡未來充滿確定感的，穩紮穩打的生活，對妳來說才可靠，因此有時會出現，妳會愛上的類型是屬於才華洋溢但看不但未來型，但真正要交往進入婚姻的是務實沒情趣，妳沒太多激情的感受，但會一直讓你生活與物質上不擔憂的類型。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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