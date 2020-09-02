《天能》女主角真實身高超嚇人！古典臉孔「十頭身」宛如遺落仙女

▲《天能》女主角由伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）飾演。（圖／《天能》劇照）



記者王則絲／台北報導

燒腦鉅片《天能》在台灣上映不到一週票房衝破億，諾蘭導演故佈疑陣的「逆轉時空」劇情設定讓人看得霧煞煞，只好把焦點轉移到演員身上，劇中飾演女主角Kat的伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）因此而搜尋度暴增，擁有散發出古典美的無瑕精緻五官之外，極致高挑的身形下真實身高其實高達190公分，簡直是「十頭身」比例。

▲伊莉莎白戴比基在《天能》中的傑出演技引起關注。（圖／《天能》劇照）

伊莉莎白戴比基今年年僅30歲，是一位出生於巴黎的澳洲女演員，身高足足有190公分，深邃眼眸、高挺鼻樑與稜角分明的輪廓線條，長得十分細膩質感，天生的古典臉孔散發一股優雅姿態，令人一眼難以忘懷。過往比較為人所知的作品包括《大亨小傳》、《紳士密令》、《夜班經理》⋯⋯以及《星際異攻隊》裡的渾身金色的至高族，這回在《天能》中擔綱要角，著實讓整部機智過猛的電影增加不少看頭，也更讓大家看到伊莉莎白戴比基不只是空有絕世美貌而已。

▲伊莉莎白戴比姬出席第76屆威尼斯影展。（圖／達志影像）

伊莉莎白戴比姬在戲劇作品表現上可圈可點，為各大紅毯常客，也經常拍攝雜誌畫報、受邀品牌時尚秀場看秀，纖細、高挑體態駕馭起各式禮服氣勢非凡，唯美典雅的黑拖地晚宴裝、復古中性褲裝或是浮誇蝴蝶結禮服，在她身上看來都挺合理，幾乎沒什麼失敗的造型可言。

▲伊莉莎白戴比姬出席第76屆威尼斯影展。（圖／達志影像）

▲伊莉莎白戴比姬出席2019年MET GALA。（圖／達志影像）

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焦點回到伊莉莎白黛比姬驚人的身高，身為女星還是經常需要穿著高跟鞋搭配造型，一個人站著倒還好，但是一站到人群之中就顯得特別突出，讓人不去注意都難，有時甚至會比同框的男演員、其他知名人士還高，巨大的差距從畫面上看來彷彿就像是女巨人一樣，但是優雅的身段同時又讓她柔軟得像遺落的仙女。

▲在人群中特別突出的伊莉莎白黛比姬。（圖／達志影像）

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