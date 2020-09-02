跑步減脂效果更提升的3大關鍵！熬夜、節食都是反指標

▲跑步較無場地、技術的限制，是許多人減肥的首選運動。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Amanda

說到運動減肥，大家都會立刻想到有氧運動，尤其跑步更是許多人的首選，但你知道嗎？跑步雖然簡單，但有些小細節可是會影響跑步時的脂肪燃燒效果！想提升跑步的燃脂效果，快做好以下3件事，讓減脂減肥成果更好。

1.盡量不要空腹跑步



空腹跑步容易出現血糖過低、頭暈目眩、手腳發軟等狀況，也會影響跑步情況，所以在進行跑步前最好先吃適量攝取一些食物，但也不要吃過多固體食物，份量控制好，像是可以吃2～3片小餅乾、一根香蕉等容易消化的食物。

▲跑步要跑30分鐘以上，燃脂效果更好。（圖／翻攝IG@babebani）

2.至少跑超過30分鐘



低強度而時間長的運動，可以幫助促進體內脂肪燃燒效果更好，高強度訓練則會讓心率加快，達到厭氧區，燃脂百分比相對來說就比較低。

所以低強度但時間夠長的運動訓練，可以幫助快速消耗體內熱量，像是跑步建議就可以跑至少30分鐘以上，這樣還能使跑步完之後，身體可繼續燃燒脂肪。因為運動後身體需要更多的能量來幫助恢復，而持續燃燒脂肪，跑超過30分鐘以上，「後燃效應」會更好。

▲睡眠不足或熬夜都會影響人體激素分泌。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

3.維持健康的睡眠、飲食習慣



身體是否能有效燃燒脂肪，也跟睡眠品質、睡眠是否充足和飲食等因素有關。睡眠不足、熬夜會影響身體機能，除了會使能幫助少吃、增加能量釋放的「瘦素」減少分泌，也會導致壓力賀爾蒙「皮質素」上升，若皮質素長期處於高濃度狀態，脂肪就會囤積，想減脂就變得更難。所以每天至少保持7小時以上睡眠，且養成正確、健康的飲食習慣，不要亂節食。

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