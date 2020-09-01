要買Tiffany要快！9月3日確定漲價　卡地亞也有波動

▲Tiffany Blue藍盒中的鑽戒是許多女性的夢幻款。（圖／Tiffany提供）



記者陳雅韻／台北報導

想買Tiffany & Co.動作要快！據百貨業盛傳，Tiffany將於9月3日起漲價，調漲幅度達1成，品牌表示多數品項確實會調漲價格，但調幅因品項而異，目前新訂價尚未出爐，無法公開；另一珠寶品牌卡地亞（Cartier）已於今日起正式調整價格，但有漲也有調降價格，品牌低調不透露波動幅度，留給時尚迷自行比較。

▲Tiffany未漲價前T Smile 18K金鑲鑽項鍊（上）138,000元，小型款Tiffany T Smile 18K金鑲鑽項鍊78,000元。（圖／Tiffany提供）



今年因新冠肺炎疫情肆虐，對精品業而言是非常辛苦的一年，但每年因應工匠調薪、匯率與原物料價格波動影響，幾乎每年都會默默調整售價。今年珠寶業更受到金價大漲影響，不得不做出漲價決定，Tiffany官方雖未證實調漲品項與幅度，但可預測主打的T系列在調價之列。

▲陳庭妮的卡地亞Love手環依然維持193,000元價格。（圖／chen_ting_ni IG提供）

卡地亞對於調整價格也相當低調，不透露實際調幅，但消費者會發現使用貴金屬並鑲嵌寶石的大件珠寶調漲價格，而少部分作品調降價格，以熱門的Love手環為例，華麗版本有些許調漲，陳庭妮常戴的款式則維持原價，而今夏主打的親民款Trinity絲繩手環也都維持入門的17,700元。此外，還傳出LV與香奈兒（CHANEL）近期齊漲，但兩大龍頭品牌都未證實，DIOR、FENDI等一線精品也都未有漲價消息，粉絲們可以暫且安心。

▲卡地亞Trinity薰衣草紫絲繩手環維持原價，17,700元。

