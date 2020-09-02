「你受傷的時候，我永遠都在」　有種友情叫哆啦A夢和大雄

▲哆啦A夢和大雄的動人情誼讓人好羨慕。（圖／翻攝自IG/doremon__official）

編輯 / Lily

哆啦A夢即將歡度94歲生日，相信大家都很羨慕大雄，擁有這隻神奇的機器貓吧！哆啦A夢不只能滿足他所有願望，只要遇到困難，他掏掏口袋就搞定，盤點哆啦A夢中的友情金句，每一句的讓人超感動的啦！

我想一直在你身邊，直到你不需要我的時候。

在大雄臨終前，他對哆啦A夢說:「我走了之後你就回到屬於你的地方吧。」沒想到大雄死後，哆啦A夢用時光機回到了80年前，對小時候的大雄說:「大雄你好，我叫哆啦A夢。」

在 Instagram 查看這則貼文 Doraemon (A Cat Robot)✨（@doremon__official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 28 日 上午 8:17 張貼

人的眼睛為什麼要長在前面，是為了要向前看。

對個性懦弱膽小的大雄來說，哆啦A夢是他的精神導師，他常鼓勵大雄勇敢面對困難。

今後還會不斷地栽跟頭，但同時你也有了每次站起來的堅強。

所謂的越挫越勇，就是從每一次的失敗獲取經驗，是未來邁向成功的基石。

別人做的到的事，不應該只有你做不到啊！

對大雄正面鼓勵沒用，哆啦A夢也會用激將法來刺激大雄，逼出他的潛力。

在 Instagram 查看這則貼文 Doraemon (A Cat Robot)✨（@doremon__official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 9:03 張貼

好朋友就像是星星。 你不一定總是能見到他們，但你知道，他們會一直在那裏。

所謂的好朋友就是可以不常連絡，但卻有一定的默契，當你遇到困難你會知道他會陪伴你。

你受傷的時候，我永遠都在。

哆啦A夢永遠是大雄最有力的靠山，無論遇到什麼他都在。

既然是大雄說的話，我又怎麼會懷疑呢？

朋友之間最重要的就是信任，擁有無條件的信任後，一切小事情都不會是問題。

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完全找不到你有什麼優點，不過，你這個人，我覺得你是個好心腸的人。

好朋友就是看透了你所有缺點，依然能夠喜歡你的人。

能一起分擔煩惱和痛苦，才是好朋友不是嗎？

有樂同享、有難同當，就是他們友情的最佳寫照。