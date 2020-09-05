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愛上洗手！「米奇手手」自動給皂機爆紅　米老鼠形狀泡泡太療癒

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編輯／JJ

大家都知道，現階段的疫情還不到可以放鬆警戒的階段，除了外出確實戴口罩之外，勤洗手才是消滅病毒的治本方法。近期有南韓廠商便推出了一款「米奇手手」造型的自動給皂機，在網上引起了討論！

▲自動給皂機。（圖／翻攝自官網）

▲「米奇手手」造型自動給皂機。（圖／翻攝自Tmon官網，以下同）

「米奇手手」自動給皂機的外型便是以米奇經典的白色手套造型呈現，並使用代表性的紅、黑配色，最特別的玄機在於，感應後自動擠出來的泡沫是「米奇」的形狀，米奇控們看見絕對會失心瘋！

就連大人都容易經常忘記洗手、厭倦頻繁的洗手，更何況是喜歡到處亂摸東西的孩子，需要加倍注意手部清潔，如果在家中擺上這一台可愛的「米奇手手自動給皂機」，不管是大人、小孩從此之後就會愛上洗手，既好玩又療癒身心。

▲自動給皂機。（圖／翻攝自官網）

▲自動給皂機。（圖／翻攝自官網）

▲可以擠出「米奇」形狀的泡泡！

「米奇手手」自動給皂機只要裝入電池就可使用，裡頭的洗手乳液用完後都可以再次補充替換，內容量為200ml，而一次擠出的量則是0.5ml，頻繁地使用也不用太經常更換，十分方便，感應器設於米奇手套的正下方，只要距離0.5～2、3公分之間即可感應給皂，靈敏度高，真的是相當實用又能增添家中可愛氣息的居家小物，售價約台幣900～1000元左右。

▲自動給皂機。（圖／翻攝自官網）

除了DISNEY的米奇手套造型之外，南韓超夯的KAKAO FRIENDS也有推出萊恩造型的自動給皂機，手中拿著一坨泡泡趴在上頭的模樣，實在是太可愛！

▲自動給皂機。（圖／翻攝自官網）

▲自動給皂機。（圖／翻攝自官網）

▲萊恩自動給皂機，約台幣970元。（圖／翻攝自KAKAO FRIENDS官網）

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關鍵字：

米奇, 迪士尼, 洗手, 給皂機, 自動給皂機
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