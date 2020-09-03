皮膚科醫師曝敏感肌「３大禁忌」　去角質、敷臉、按摩都別做

▲當膚況拉警報，不要再給予肌膚刺激。（圖／翻攝自IG/skincare）

記者曾怡嘉 / 台北報導

長時間佩戴口罩、使用酒精類產品反覆消毒清潔，你的肌膚也出現敏感泛紅及刺癢腫等問題，這時如何正確做保養？有請北市萬芳醫院皮膚專科醫師王筱涵來解答。

▲研究數據顯示，超過一半的人認為自己有敏感問題。（圖／品牌提供）

王筱涵醫師分享，疫情期間長期佩戴口罩摩擦鼻子與臉頰肌膚、彩妝加口罩雙重濕熱悶住肌膚或過度清潔，引發刺癢紅腫、甚至變成接觸性濕疹病例增多，再加上外界刺激，導致肌膚皮脂膜對外的屏障抵禦力下降，長期處於不穩定狀態，導致敏感問題層出不窮。

肌膚的膚質是動態

泛紅敏感並不是敏感肌專利，現代人因為外界刺激、疲憊、壓力都有可能面臨肌膚敏感問題，而且肌膚具「記憶性」，尤其是敏弱性肌膚，在曾被刺激敏感或受損的部位，於治療調養後，更應持續正確舒敏修護保養、以避免日後遇到溫度變化、口罩摩擦悶熱及環境髒污等刺激，在同樣部位敏感症狀再次捲土重來。

「舒而補漏」的舒敏法則

當肌膚有急性敏感症狀發生，建議要牢記「舒而補漏」舒敏法則，第一步必須立即舒緩免感不適，再來就是修護肌膚皮脂膜屏障漏洞，防堵更多敏感原入侵。這時先暫停手邊保養品，諮詢醫師使用含舒緩成分保養或是抗發炎類固醇藥膏，才是正解。

在 Instagram 查看這則貼文 Skincare.com by L'Oréal（@skincare）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 1 日 上午 8:59 張貼

舒敏保養三不做

當肌膚出現敏感症狀，首先記得要護角質而不是去角質，再來當肌膚發生紅腫刺癢時千萬不要敷臉，當敏感發作時也不可過度按摩，否則都可能使敏感加劇，導致肌膚不適。

在 Instagram 查看這則貼文 Skincare.com by L'Oréal（@skincare）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 19 日 上午 8:00 張貼

遵守「斷捨離」法則

醫師建議採「斷捨離」法則，包括「斷絕敏感源」、「捨棄過多保養步驟」、「遠離成份複雜保養品」，並以冷溫水溫和清潔、一分鐘內快速解決、洗臉後立即舒緩保濕修護保養，避免乾澀緊繃。在使用產品保養手法上，敏感肌建議以「輕拍」取代按摩降低過度刺激，若有合併油性肌或其他肌膚狀況，建議分區保養，不必全臉同瓶同量使用。

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