蘭蔻「奶茶吐司刷具組」只送不賣　ETUDE九色眼影全面降價了

▲蘭蔻粉底推出周邊無極限，這回以假亂真的吐司掀起話題。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

百貨美妝周年慶即將開打，各品牌紛紛磨刀試水溫，蘭蔻推出超可愛奶茶吐司刷具組只送不賣，ETUDE HOUSE更祭出史上最有感降價，品牌最受歡迎的九色眼影售價降幅約83折，現在下手超划算。

蘭蔻每回推出周邊都引發高度討論，繼「小冰奶粉撲」、「奶茶拿鐵刷具組」後，這次推出「奶茶吐司刷具組」，包括吐司造型的刷具清潔海綿與正產品等級的迷你斜角刷，讓妳每回清洗刷具都是美好享受。

▲吐司刷具組完全跟上最夯生吐司風潮。

零粉感超持久粉底，自上市以來擁有「最水潤持久粉底」的美譽，為讓更多消費者體驗它的超能魅力，自9/4起，凡購買零粉感超持久粉底系列任兩樣(需含一瓶粉底液)，即加贈奶茶吐司刷具組，只送不賣。

▲九色眼影盒活用度高，任意混搭都不會出錯。

韓系彩妝ETUDE HOUSE備受女孩歡迎，其中九色眼影盤自上市以來，帶起每月平均千盤的銷售佳績，為了回饋消費者支持，品牌宣布自9/1起，全面調降九色眼彩盤售價，自950元降至790元，降幅約83折。

▲ETUDE HOUSE 玩轉色彩九色眼彩盤(夢遊沙漠城堡) 0.7g x 9色 ，790元。

這回品牌有感降價，誠意度滿滿，甚至賣的比代購還便宜，9/1上市的最新眼彩盤也搭上降價列車，內含實用的大地色系，兼具三種質地特色，霧面、珠光、亮片，隨意的兩色混搭都能成為最吸睛的日常配搭，預計將帶來另外一波的搶購熱潮。

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