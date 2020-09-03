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反差超大！最悶騷星座Top 4　巨蟹假乖乖牌、第一名可悶可嗨收放自如

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編輯／Molly　圖／翻攝自pexels

在不熟的人面前，大多數人都會隱藏一部分的自我，以設定好的「形象」待人，導致在陌生人和熟悉的朋友面前擁有不同形象，都屬正常，但有些星座反差就是特別大，人前矜持冷靜，人後狂野、搞笑、耍萌樣樣來，放超開。快來看看你的朋友、閨蜜中有沒有這些天生悶騷的星座？

▲▼反差超大！最悶騷星座Top 4。（圖／翻攝unsplash）

Top 4：巨蟹座

巨蟹座表面看起來溫和柔順，遇到陌生人總是表現出一副乖乖牌的樣子，彷彿天生的乖孩子、好學生，「人畜無害」般的單純可愛。但等你和他們交情好了以後，你會發現一個全新的巨蟹座，說話尺度大開、刺激冒險的事沒在怕，甚至嗨起來你都會害怕。會有這麼大的差別，也不是他們喜歡當雙面人，只是巨蟹天生感情細膩，比較內斂，又怕受傷害，所以只願意將自己最真實、最番、最浪的一面給信任的人看。

▲▼反差超大！最悶騷星座Top 4。（圖／翻攝unsplash）

Top 3：處女座

追求完美出了名的處女座，不熟時看起來有點不苟言笑，總讓人覺得他們的世界裡彷彿充滿著各種規矩，一不小心就會觸碰禁令，因此讓人與他們接觸時不免都會小心翼翼、不敢放肆。一旦彼此熟悉後，你會發現他們的規矩似乎消失了一半，是很好相處的，像是：有時候凌亂也是可以忍的，尤其是他們自己造成的時候；什麼清風亮節的道德家形象也會拋開，說話不太正經不算什麼，尺度可能放得比你還開，比你還會玩。

▲反差超大！最悶騷星座Top 4。（圖／翻攝pexels）

Top 2：金牛座

總是給人慎重沈穩又老成印象的金牛座，不熟的人會覺得他們看起來一本正經，思想也是保守派的，像是沒包袱的搞笑或是大尺度、鹹濕話題等彷彿永遠不會跟他們扯不上邊。但其實金牛座的接受能力還滿強的，對於時下流行的事物也很有見解，甚至他們了解的程度可能比你還多，尤其是當你跟金牛熟了後，就可以發現正經形象只是他們的保護色，真正的金牛可能是講話超有梗的、可能是車速開得最快的，還可能是一群朋友中最沒包袱的那個。

▲▼反差超大！最悶騷星座Top 4。（圖／翻攝unsplash）

Top 1：摩羯座

不論男女，摩羯座絕對都是悶騷界第一把交椅，悶騷程度不是蓋的。對於初次見面的人來說，通常會覺得摩羯很成熟穩重，甚至是嚴肅、沈悶，一副好像能力很強，說什麼都很有深度的樣子，感覺好像很可靠。實際上，摩羯確實也悶，只是一旦騷起來可是誰都不過，屬於收放自如、能靜能動的類型，尤其平時拘謹的摩羯，一旦放開心胸，什麼都敢說、敢做，也完全能帶動氣氛，就是那種「悶起來比誰都悶，但騷起來也沒人能贏我」的極端代表。

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關鍵字：

星座, 運勢, 十二星座, 朋友, 交友, 悶騷, 反差, 形象, 社交, 巨蟹, 處女, 金牛, 摩羯
fashion.net

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