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AP聯手梅根訂婚裝愛牌　皇家橡樹錶搭禮服絕配

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▲▼ AP 。（圖／公關照）

 ▲AP宣布與英國奢華時裝品牌Ralph & Russo建立合作關係。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶與高級訂製服、晚禮服絕配，AP（Audemars Piguet）做了最佳示範，宣布與英國奢華時裝品牌Ralph & Russo合作，伴隨其2021年春夏Prêt-à-Porter系列時裝發表，讓模特兒們搭配最新推出的皇家橡樹與皇家橡樹概念系列錶款，俐落風格又帶著華麗元素的錶款，成為最亮眼配件。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪腕錶18K 玫瑰金款未定價。

2010年創立於倫敦的Ralph & Russo，雖然在時尚圈仍屬年輕品牌，但成功以精緻晚裝與高級訂製服打入名流市場，並成為一線女星登上國際紅毯的指定品牌，2018年被梅根馬可（Meghan Markle）選為與哈利王子的官方訂婚照禮服，更將聲勢推向頂端，吸引同是家族經營的AP共同合作。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲模特兒穿Ralph & Russo禮服搭配皇家橡樹自動上鍊腕錶。

為搭配Ralph & Russo的Prêt-à-Porter系列服裝，AP選擇皇家橡樹概念系列飛行陀飛輪腕錶，凸顯服飾特色，錶殼是閃耀微光的霜金飾面，面盤則從6時位置的陀飛輪結構展開出4個尺寸漸大的圓，並散發出優雅的藍色調；另一款能與華美禮服搭配的錶款為錶徑34mm的新款皇家橡樹自動上鍊腕錶，適合手腕纖細的女性，不變的經典特色是大型格紋裝飾「Grande Tapisserie」面盤，共有4款精鋼與18K玫瑰金鑽錶可供選擇。

▲▼ AP 。（圖／公關照）

▲錶徑34mm的皇家橡樹自動上鍊腕錶18K玫瑰金款1,452,000元。

兩個品牌聯合上秀非首例，擔任日本珠寶品牌TASAKI創意總監Prabal Gurung，便在每一回同名時裝品牌的大秀上，讓模特兒同步戴上他設計的TASAKI Atelier高級珠寶系列，一次讓兩個都由他操刀設計的品牌齊亮相，爭取更高的曝光度。

▲▼TASAKI 。（圖／翻攝prabalgurung IG）

▲TASAKI創意總監Prabal Gurung於他的同名品牌服裝秀上，同步發表最新高級珠寶。（圖／翻攝prabalgurung IG）

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關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, Ralph & Russo
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